Conor lijkt herboren en is gewoon een ander persoon dan die agent of chaos voor en tijdens Khabib in april 2018, waar hij compleet van het canvas geveegd werd. En dan z'n tegenstander: publiekslieveling en meervoudig recordhouder [meeste UFC-overwinningen (22), de meeste finishes (16), de meeste post-fight bonussen (17) en de meeste wedstrijden (33)] Donald 'Cowboy' Cerrone (highlights). Een blue collar legend uit New Mexico, een working class rolmodel. Kortom, we gunnen het beide heren, maar Conor toch iets meer want redemption. En als ie wint, wordt Masvidal voor de Baddest MotherFucker Belt of Usman voor de Welterweight belt z'n volgende gevecht.

Maar goed, de volgende vechtgeschiedenis spreekt erg in het voordeel van McGregor (de bookies zetten de odds op 3.5 voor een McGregor-winst). Donald Cerrone verloor twee keer van Rafael Dos Anjos, de eerste keer op punten, de tweede keer per brute TKO. Dos Anjos werd op zijn beurt per TKO verslagen door Eddie Alvarez, al zou je die opening een lucky shot kunnen noemen terwijl het erg gelijk op ging. En toen: Eddie Alvarez werd per TKO door McGregor verslagen alsof hij niet eens bestond, McGregor liep volstrekt ongeschonden dwars door hem heen. Maar hey, it's the fight game.

Gewoon keurig en zonder moeilijkheden te zien op SBS 9, met het officiële commentaar van Joe Rogan & Co. En als je toch perse moeilijk wil doen, dan leer je dat hier.

A-list feestje