Belangrijke Vraag in de T: Waarom verliest links terrein in de politiek?
Antwoord hieronder (we beginnen op links)
Misschien speelt dit zelfs mee
Dat stuit kiezers tegen de borst
Dergelijke dingen helpen niet mee
Deze zooi maakt het er niet makkelijker op
Want dan krijg je dit soort onzin er gratis bij
Linkse bolwerken zijn namelijk verdorven en ziek
Met dit soort linkse leiders heb je geen vijanden meer nodig
Met dit soort linkse docenten heb je geen vijanden meer nodig
We denken dat dit, dit, dit, dit, dit en dit en dat goed een rol kan hebben gespeeld
Toch moeten we niet uitsluiten dat juist zulks grote invloed heeft gehad op terreinverlies van links
Want met deze voorbeelden kom je toch tot een aardige samenvatting, die nog iets langer alsook korter had kunnen zijn, van het antwoord op de vraag waarom links terrein verliest in de politiek.
Links toen links nog leuk was
Reaguursels
