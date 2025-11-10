achtergrond

Belangrijke Vraag in de T: Waarom verliest links terrein in de politiek?

Antwoord hieronder (we beginnen op links)

Nou

Daarom

En hierom

Voorbeeldje

Vanwege zus

Ook vanwege zo

Maar tevens door dit

Omdat dit ook links is

Misschien speelt dit zelfs mee

Dat stuit kiezers tegen de borst

Dergelijke dingen helpen niet mee

Deze zooi maakt het er niet makkelijker op

Want dan krijg je dit soort onzin er gratis bij

Linkse bolwerken zijn namelijk verdorven en ziek

Met dit soort linkse leiders heb je geen vijanden meer nodig

Met dit soort linkse docenten heb je geen vijanden meer nodig

We denken dat dit, dit, dit, dit, dit en dit en dat goed een rol kan hebben gespeeld

Toch moeten we niet uitsluiten dat juist zulks grote invloed heeft gehad op terreinverlies van links

Want met deze voorbeelden kom je toch tot een aardige samenvatting, die nog iets langer alsook korter had kunnen zijn, van het antwoord op de vraag waarom links terrein verliest in de politiek.

Links toen links nog leuk was

@Dorbeck | 10-11-25 | 10:30 | 229 reacties

Reaguursels

