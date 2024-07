Drie keer raden wat dit is. Nou moe, meteen goed. Het is inderdaad een startbaan. Voor radiografisch bestuurbare vliegtuigjes, waar "een sleep" achter hing, een doek, waar je dan met bommen en granaten en de .50 op mocht schieten. Dit is Het Botgat bij Groote Keeten, in de Kop van Noord-Holland (maps). Een voormalig luchtdoelartillerieschietkamp (LUASK) van de landmacht en tegenwoordig natuurgebied met plantjes, beestjes en blote Duitsers enzo. Niet allemaal tegelijk klikken, maar hiero een mooie webzijde met herinneringen aan vervlogen PAINFBAT-tijden, met inderdaad allemaal schitterende militaire afkortingen (afko's) en hier de wiki. Defensie is nog steeds hard op zoek naar nieuwe oefenterreinen. Zie ook: Geef Schiermonnikoog aan Defensie, en heeft het oog nu laten vallen op Natura2000-gebieden in de Noordkop. De Wieringermeer is in beeld voor oefeningen met laagvliegende helikopters. Bij Petten bevindt zich het oude schietterrein en rondom Grote Keeten ligt het voormalige militaire oefenterrein Botgat. Nu wil defensie ook het Zwanenwater, net onder Callantsoog, gebruiken om amfibische oefeningen te houden. (NHNieuws). En nu is iedereen en zijn natuurmonument rugstreeppadmoeder in paniek omdat ze bij Defensie de oorlogseconomie aan het inregelen zijn. Terwijl de oefenterreinen er nog gewoon liggen! Hoe duurzaam! Hoe circulair! Hoe recyclebaar! En daarbij, wat heb je aan natuur in Nederland als het van de Russen is? Hup luitenant-kolonel-stas Gijs!