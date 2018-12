Altijd enorm geflatteerd, want demense lezen de klassieke blogroll van GeenStijl massaal vanaf /index.html. Dus de top 25 bestaat uit absolute uitschieters, topics die vooral via socials hard liepen (hoi Facebook), en Hele Grote Nieuwsdingen. Van dat laatste viel ons al terugblikkende op, dat er eigenlijk niet zo gek veel spektakel was in het afgelopen jaar. Relatief weinig aanslagen. Relatief weinig échte ophef (wel héél veel #fophef), en op politieke schandalen, de "integriteit" van de vvd en aanverwante zaken is Nederland al lang een beetje afgestompt. Maar we blijven optimistisch, noemen het stilte voor de storm en wachten geduldig op Revolutiejaar 2019. Maar nu eerst nog ff aftellen met de top 25 van 2018:



25. Heel Holland in de war van Yvonne van Gennip

Onverwachte terugkeer van het jaar: de schaatskampioene over wie 30 (!) jaar later ineens een dopingverhaal opdook. Zij ontkennen natuurlijk. Wij geen idee verder. We weten alleen dat iedereen klikte en dacht: Is dát Yvonne van Gennip? Ja, dus.

24. Stemadvies. Kereltje Pechtold in 9 seconden

Beetje geflatteerde positie want dit topic werd een paar weken lang mee omhoog geschoven op de voorpagina. Want nee mijnheer Pechtold, wij hielden onze mond niet over dat penthouse.

23. GEZOCHT! 55-jarige Jos Brech verdachte in moordzaak Nicky Verstappen

2018, het jaar waarin Jos Brech veranderde in Jos B., nadat iedereen & alle media eerst naar Jos Brech hadden gezocht. De bushmaster zat in Spanje, en werd daar gevonden omdat iemand zijn foto op de voorpagina van de Telegraaf zag in een dorpskiosk. Nicky Verstappen heeft er niks meer aan, Peter R. de Vries des te meer.

22. Trump tarieft Erdogan terug naar Middeleeuwen

Internationaal nieuws over diplomatieke verhoudingen, zelfs wij konden er soms geen chocola, Turks fruit of Amerikaanse hamburgers meer van maken. Trump, onberekenbaar. De media, volstrekt vooringenomen. Turkse dictators, irrationeel. Onze eigen politici, extreem opportunistisch. Maar we ploegen manmoedig voort, op zoek naar online bronnen, onafhankelijke geluiden en een interpretatie op basis van nuchter gezond verstand. Want waar vind je dat nog?

21. Ingezonden. Man krijgt mail van de NUON

Opwarm-onderwerp van het jaar. Alles wordt duurder en niets goedkoper. Van de btw op dagelijkse boodschappen tot de primaire levensbehoeftes van verwamring, warm water & elektriciteit. Nederland ziet zich in 2019 geconfronteerd met peperdure klimaatmaatregelen en energieheffingen.

20. Moordenaar Bekir Eraslan 'al veroordeeld voor bedreiging slachtoffer', beide families betrokken

19. Dit is 'm dan. De man die Laura al weken lastigviel, bedreigde, stalkte en uiteindelijk vermoordde

Toevallige dubbelaar. 2017, Anne Faber. 2018, Laura Korsman. Nog eens 2018, Humeyra Öz. Allemaal vrouwen die niet door de rechtsstaat beschermd konden worden en dat met hun leven moest bekopen Fuck #MeToo. De tiefus voor de maximale OM-power tegen een paar koene Blokkeerfriezen. Opzouten met de tirades van de policor populisten tegen de gewone man. Het echte tuig staat bijna altijd al op de radar, duikt er onder, en veroorzaakt dan nog groter leed. Sad.



18. Damn. Streepjes-Nederlanders kopschoppen ober

De kopschopvideo van het jaar. Een stel "Nederlanders" op vakantie in Praag slaat een ober blind aan 1 oog, en Nederland stond er internationaal weer gekleurd op. Bevrediging was er ook: de daders werden razendsnel gevonden en in Tsjechië doen ze niet aan taakstrafjes van 240 uur.



17. Ex-vriend Sylvana Simons leest Cox-kwoots

Roland Kahn deed een boekje open over de minst sympathieke vrouw van Nederland. En hij weet dingen, want hij deed haar ooit. Verbaal voyeurisme was nog nooit zo bevredigend.

16. Zeg. BIJ1. Waarom liegt jullie kandidaat Ana Paula Lima over haar leeftijd op haar kinky.nl-profiel?

Over Sylvana gesproken! Onderzoeksjournalistieke scoop in de marge van de margepolitiek. BIJ1 blijkt behalve een fake psychiater ook nog een transgenderprostituee in de gender gelederen te hebben. Het verbaasde ons allemaal niks meer, maar we zochten het toch ff uit. Voor het algemeen belang, weet u wel.

15. Ongeval tussen trein en bakfiets. Vier kinderen overleden, een volwassene en kind zwaargewond

Een optimist zou zeggen dat het een goed jaar was als dit het nationale trauma van 2018 was. Een pessimist bezweert dat het nog veel erger af had kunnen lopen met die talloze Stints vol kids. Een realist ziet - opnieuw - een lang spoor van ambtelijk falen vanaf de vergunningaanvraag tot de brokstukken op het spoor in Oss. En een cynicus zag hoe de verantwoordelijke politici de schuld op de producent afschoven. Nederland in een notendop. RIP.

14. OEI. 160 km/u WOEI. Nederland zwaar de sjaak

Ieder jaar staat er wel een weertopic in de top 25. In werkelijkheid staan er minstens drie weertopics in de top 25. En dan jorissen we d'r twee uit, en laten we d'r eentje voor de vorm staan. Maar de voorspelling van het weer van begin augustus, dat telt nu niet meer.

13. BEKENDMAKING. GeenStijl is van ons. Allemaal

Huishoudelijke mededelingen en media over media - doorgaans niet de beste klikkertjes. Maarrr dit was anders, want dit ging over ONZE ONAFHANKELIJKHEID. Ongetwijfeld voor ons een groter ding alsdan voor u, want de topic telex op de frontpage ratelde onverstoorbaar voort en behalve wat extra banners op de front page (hallo nieuwe adverteerders, wat leuk dat u er bent. Ben je voor het eerst hier, of ben je al bekend?) veranderde er weinig voor de waarde lezer. Achter de schermen werd echter *alles* anders dit jaar, maar we zijn er beter uitgekomen. Met een plekje in onze eigen top 25 best gelezen topics als beloning - wat wil een blogger nog meer.

12. Ex-vriendin Pechtold stapt op en gaat los: "Hij heeft mijn leven compleet verwoest..."

De tragische val van Alexander Pechtold was traag, pijnlijk en slecht dunnetjes verhuld door de vergeefse lovende woorden van partijkartelgenoten en bevriende media. De vleesgeworden Haagse deugmoraal zette de bijl in zijn eigen geloofwaardigheid met een gratis penthouse, een buitenvrouw en naargeestige verhalen over gedwongen abortus. Het was tragisch, en het is gelukkig voorbij.

11. Lijstje. Best wel erge dingen waar het OM ook 120 of 240 uur taakstraf voor eist

Kromste kruisiging in een toch al aardig afgedwaalde rechtsstaat: het moment dat Jenny Douwes en de Blokkeerfriezen tot 240 uur taakstraf de neus kregen voor een actie waar Het Volk een warm gevoel van in de onderbuik kreeg. Om een feitenfundament onder de gevoelens van onmacht en oneerlijkheid te leggen, ratelde de GeenStijl Misdaadstatistiek Meter een vergelijkend warenonderzoek op de front page. Puppies doodschoppen, je kind verkrachten, bejaarden met knuppels bewerken en meisjes doodrijden: volgens het Ontspoord Ministerie allemaal net zo erg als de Friese Blokkeeractie van die memorabele 18e november 2017. Maar verder gaat het prima met het rechtsgevoel in dit land.

10. #WijKijkenTwan. Vanavond op RTL4

Hij had het zwaar. Maar Twan blijft overeind, niet in de laatste plaats dankzij GeenStijl. Op zijn zwartste moment hielden wij het Huys overeind met de actie #WijKijkenTwan, waar iedereen met open ogen in tuinde die massaal door de nedermedia werd opgepikt en die tot maar liefst 75% hogere kijkcijfers leidde. Goed, het programma werd er niet beter van: alle grote & interessante gasten zitten bij Jeroen, College Tour blijft bij de NPO en elke vrijdagavond wordt hij live overklast door sidekick & kijkcijferkrik Patty Brard. Maar dat is allemaal niet de schuld van GeenStijl. Er is maar zoveel dat we kunnen doen...

9. Sinterklaasjournaal verliest bijna 300.000 kijkers

Sja. Het lijkt de landelijke intocht wel, qua ieder jaar hetzelfde verhaal: 1 roetveegpiet, en demense kijken niet. Het GeenStijl Wetenschapsbureau giet zulks steevast van de onderbuik in een hardfeitelijke grafiek en voilà. Dit zijn je getallen. The science is settled.

8. Zwarte Pieten-hater Rogier Meijerink dreigt met 'botsplinters' tijdens intocht in Zaanstad

In een jaar vol gestoorde gekken spant Rogier Meijerink wederom de kroon. Als 1 'stinkhoer' roepende PSV-hooligan volgens deuglinks de mascotte is van alle Zwarte Pieten-minnende Nederlanders, dan is Meijerink wat ons betreft de mascotte voor alle agressieve Pietenhaters. En zo eindigt de Zwarte Pieten Oorlog 2018 onderweg opnieuw in een gelijkspelletje in de race naar de bodem.

7. 'Allahoe akbar schreeuwende' man rijgt mensen aan zijn mes in Den Haag; politie schiet dader neer

De hoogst scorende aanslag van 2018 was er eentje die volgens burgemeester Krikke van Den Haag helemaal geen aanslag was, gewoon een verwarde man en verder niks met de islam te maken. Desalniettemin stond Malek Fostok (32 jaar, Syriër, asielzoeker, apotheker!) later dat jaar voor het hekje voor "poging tot moord met terroristisch oogmerk." Een islamitisch terroristisch oogmerk, welteverstaan. Pauline Krikke is ondanks alle "menselijke fouten" in haar stadsbestuur nog steeds burgemeester van Den Haag.

6. WTF-video. PVV-raadslid 070 Willie Dille beschuldigt Arnoud van Doorns "Marokkanen" van ontvoering en verkrachting

Tragisch verhaal van het jaar. Enkele dagen na deze video, pleegt het raadslid zelfmoord. Ons respect voor Arnoud is daar niet bepaald van toegenomen. De ware aanleiding is vooralsnog niet opgehelderd. Dille was een sociaal mens, betrokken bij haar pleegkinderen en omgeving. Arnoud van Doorn is een valse slang. Maar dat is verder ongerelateerd.

5. PANIEK! ZELFMOORDPOGING IN TWEEDE KAMER

Verwacht je normaal alleen bij kijkers thuis die de plenaire patjakkers op Politiek24 de hele flikkerse boel weer bij elkaar horen liegen over dat je volgend jaar meer overhoudt terwijl ze ondertussen alle belastingen verhogen en het huishoudboekje aan Brussel geven. Maar dit jaar gebeurde het live in de Kamer. Was meer een wanhoopsdaad & schreeuw om aandacht dan wat anders.

4. Koop dan! Word nu lid van GeenStijl Premium

Geloof 't of niet, maar de aankondiging van GeenStijl Premium eindigt randje top 3 dit jaar. Verrast ons ook een beetje MAAR WEL IN POSITIEVE ZIN. We moeten immers de eigen broek ophouden sinds we onszelf uit het Mediahuis bevrijd hebben en we willen graag dat jullie de bretels betalen. Nou is kijken kijken niet meteen kopen maar als eind 2019 weer zo'n jaaroverzicht wilt, en in 2020 en 2021 en 2022 en 2013 etcetera ad infinitum ook: deze pagina is je portaal. Voor wie niet meteen naar binnen wil, is er ook een collectebakje.

3. Theo Hiddema SLOOPT Peter R. in RTL Late Night

Wie had ooit kunnen vermoeden dat Twan Huys ons zulke goeie kijkcijfers op zou leveren. Is ie al transfervrij? Of is het de charme van de Hiddemeister, die eigenzinnige heer van het Forum voor Democratie die helemaal klaar is met de poep van Peter R. de Vries, die wandelende plaat voor de kop waar je voor 2500 euro per sessie een willekeurige mening achter vandaan hoort brommen? Nou en anders wij wel - en u kennelijk ook.

2. Khabib Nurmagomedov verslaat Conor McGregor per rear naked choke in ronde 4, chaos breekt uit

Well we'll be damned. Een paar mannen die elkaar helemaal de [lelijk woord] in meppen om een paar euro en een broos ego. Of is dit ondanks alle show & drama buiten de ring de laatste zuivere sport waarin twee mannen de arena betreden en er maar eentje glorieus kan zijn? En het enige wat wij daarvoor hoefden doen, was een nacht doorhalen met coke en pils chips en cola om er live verslag van te doen.

1. NSFW SEKSVIDEO BARBIE UITGELEKT

We zagen de beelden van de prachtige maar helaas mentaal door televisiecynici kapotmisbruikte Barbie op internet opduiken, maar we deden er niks mee wegens laat dat arme kind toch eens met rust. Wat blijkt? Seksvideo's klikken ook kneiterhoog als je ze *niet* plaatst - en het bespaart je nog een stomme rechtszaak ook. Inhoudelijke behandeling geschiedde bij Den Haag FM en ook dat topic haalde de top 50. Auteur van beide pareltjes van de goede smaak Mosterd, connaisseur van schimmige vleeskanalen op het internet, toont zich emotioneel na het binnenslepen van de GS Click Award 2018 (hoofdprijs: een enorme Enter-button): "Ik wil graag mijn moeder bedanken. Mijn vriendin voor de steun. Pritt & Van Rossem voor de kans. Joris voor de website. Ronaldo voor de high fives. Spartacus voor, euh, het poolen. BEN IK NOG IEMAND VERGETEN HET IS ALLEMAAL ZO OVERWELDIGEND OOK."