Er is natuurlijk wel een verschil tussen een filmpje maken dat louter voor privégebruik is bedoeld en een filmpje dat voor publiekelijke vertoning op internet is bestemd. Van het eerste geval is sprake. Laat iedereen lekker met z'n gore poten van je privébezit afblijven. In dit geval blijkt er ook sprake van chantage.

Of het maken van zo'n privéfilmpje verstandig is, is een tweede. Sommige mensen moeten tegen zichzelf in bescherming genomen worden. Hoe dan ook, voor zover de berichtgeving juist is heeft ze NIET dit filmpje in de openbaarheid willen brengen. Trek in deze casus even een verband met de Sleepwet, en het commentaar daarop (P-R-I-V-A-C-Y!) hier op GS.