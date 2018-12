De energierekening voor een gezin gaat fors omhoog in 2019. Gemiddeld 400 piek per jaar, voornamelijk vanwege hogere klimaatbelastingen. CDA-stas Keijzer loog dat het wel meevalt . Wij vroegen het onze lezers. Onluisterende bedragen stroomden binnen.

Het begon met dit topic, dat veel reacties los maakte. We deden vervolgens een oproep, waarop meer dan honderd mensen mailden. Veel van Nuon, die zo stom/eerlijk waren om helder te communiceren. Eneco, bijvoorbeeld, draait behoedzaam om de gigantische stijgingen heen in hun klantcontact.

Sommigen hielden het kort ("Was 176, wordt 216"), anderen stuurden de mails van hun stroomboer door en een enkeling leverde zijn hele administratie van de afgelopen vijf jaar aan om de stijgende lijn te onderbouwen, of beschreven de afgelopen jaren: "In mei 2018 betaalde ik nog €55,-/maand als termijnbedrag. In juni werd dat verhoogd naar €70.-/maand. Nu kreeg ik de aankondiging om met ingang van januari 2019 €80,-/maand te gaan betalen. Note: Zelfs bij die €55,-/maand hoefde ik nóóit bij te betalen. Conclusie: Niet mijn verbruik is de veroorzaker, maar regeringsbeleid. Een slordige 45% in een goed half jaar! Als het klimaat hiervan niet afkoelt, dan ik wel."



Een paar mensen mailden ook over de ergernissen die ze hadden in de 'overstapfuik': aanmelden kan online, maar afmelden bij een leverancier is beduidend lastiger. Dat moet bijna altijd telefonisch, en dan gaan ze eerst nog proberen te behouden. Vermoeiend. (Overigens hebben wij een Full Service Online Overstap Tool. Invullen, vergelijken en bij een overstap wordt alles voor je afgehandeld - en je houdt bij GeenStijl ook het licht aan!)

'Ik ben zuinig, maar het is voor niets - alles wordt duurder'

Dan de bedragen waar het allemaal om gaat. Daar zat opvallend veel verschil in. Zo ging iemand van 95 naar 105 euro per maand bij Budget Energie. Da's te overzien, ware het niet dat hij er bij schrijft dat het een jaar eerder nog 80 euro per maand was. Veel bizarder waren de mensen die met de helft of meer omhoog gingen. Een hele bescheiden afnemer bij Vandebron gaat van 120 naar 175 euro per maand. Een ander - ook Nuon - van 120 naar 187. Een derde Nuon-klant gaat van 125 naar 226 euro per maand (!). Hij schrijft:

"Ik heb een vast contract voor 125 euri pm. Heb alles in de spaarlamp, strak regime met de thermostaat van een superzuinige ketel. Ik heb mijn best gedaan. Er valt niets meer te winnen hier op stroom- en gasbesparing. Maar het is voor niets. Nu milieugekkies uit paniek bijna met hun blote handen een gat in de tuin graven voor een warmtepomp, wordt in China de zoveelste bruinkoolcentrale geopend. Deze misvormdheid in kijken naar problemen, terwijl modaal en beneden-modaal kapotbelast wordt, is een psychiatrische ziekte."

Sowieso kwamen er veel mails van Nuon-afnemers, mede omdat de energieboer zelf proactiever lijkt te communiceren over nieuwe prijzen dan hun concurrenten. Hier een voorbeeldbrief, van iemand die 59 euro per maand omhoog gaat en waar die bedragen vandaan komen. Maar bij de ontvangers van de rekening hoeven ze niet op veel sympathie te rekenen: "Ook hier de dreigbrief van Nuon ontvangen. Termijnbedrag is aangepast van €189 naar €269. Een verhoging van €80 per maand €960 per jaar. We zijn een doodgewoon modaal gezin in een rijtjeshuis. Een ding weet ik zeker, wij ga er volgend jaar hard op achteruit en er geen euro op vooruit."

Maandbedrag 145% omhoog: van 137 naar 336

Aan bedragen zien we echt van alles voorbij komen. 301 wordt 377, dus een kwart er bij. Maar 60 wordt 115 is een verdubbeling. Van 195 naar 327, hoe de fuk is het überhaupt mogelijk om in 1 klap 68% omhoog te gaan? Van 113 naar 223 is bijna 100% er bovenop. Hier ook eentje met ruim 100% toename: 135 naar 275. En 127 naar 308 is zelfs 143% er bij, wat is dáár aan de hand? Nóg meer kan ook: 137 naar 336 is een plus van 145%. Dan komt iemand in Ruurlo er met 30% (van 200 naar 260) nog redelijk vanaf. In verhouding dan, want het is bijna een half modaal maandsalaris op een jaar er bij. Ook 126 naar 183 is gewoon +50% duurder. En zo kunnen we nog tientallen voorbeelden doorgaan - maar het beeld is wel duidelijk: gas, licht en verwarming worden ontzettend duur door onevenredige prijsstijgingen. Deze mailer spant de kroon met 170% (!!) er bovenop:

"Ik las gisteren tot mijn verbazing een mail van Nuon die wij als gezin hebben ontvangen... Ons maandbedrag lag op € 110,-. Ons nieuwe maandbedrag wordt, schrik niet, € 296,-. Nu weten wij dat we aan de lage kant zaten dus wilde ik mijn termijnbedrag direct verhogen met € 50,-. Dit kan helaas niet op dit moment bij Nuon. Het is toch een schande dat wij bijna 200% meer moeten betalen als hardwerkend gezin met een zoon van 4 en een baby van 8 weken!"

Belasting is de allergrootste boef: 44%

Uit een van de mailtjes blijkt dat Nuon grafieken meestuurt, waaruit op te maken valt dat netbeheer 19% van de taart pakt voor aanlevering en onderhoud, Nuon 37% pakt en de rest - 44% - via belastingen en heffingen naar de staatskas vloeit. Het is dus met overmacht de schuld van de overheid dat we moeten vrezen voor de stookkosten van een koude winter. We denken dat we niet alarmistisch overdrijven als met name armere (en) oudere mensen voortaan de verwarming lager zullen (moeten) zetten uit angst voor onbetaalbare stookheffingen. Zorgelijk en immens triest dat eerste levensbehoeften op deze manier tot dwangmiddel voor duurzaamheid worden ingezet - en het zou ons niet verbazen als het averechts werkt.

Wie wil rondijken of ie elders toch goedkoper uit kan zijn: vergelijken kan dus op VolGas.GS. Na de breek nog wat overstaptips van een mailer.

Nieuw contract? Overstappen? "Zeiken helpt"

Nog een mail met wat tips, trucs en verkooptactieken van de energieboeeren: "Ik kreeg ruim een maand geleden een jaarafrekening van mijn energieleverancier EnergieDirect. Ik woon in een 15 jaar oude vrijstaande A++ woning met dubbel glas, HR ketel, isolatie en noem maar op. Ik betaalde per maand 124 euro. De afrekening gaf aan dat ik nog 96 euro moest bijbetalen, ok, geen probleem, en mijn nieuwe termijnbedrag zou dan worden: 244 euro!!!

Hoe ze hierbij gekomen zijn, ik vind het knap, maar ik ben niet gek (ik stem niet op klaplopers als Klaver en Rutte). Ik ben dus meteen een andere aanbieder gaan zoeken. Dit is in mijn geval Nuon geworden die, gebaseerd op mijn werkelijke verbruik, me een maandbedrag van 134 laat betalen (ik krijg 260 euro korting als nieuwe klant).

Ik heb bij veel reacties in dit topic ook gezien dat Nuon ook stunts uithaalt door mensen ongehoorde bedragen te laten betalen, dan is het wel gek dat voor nieuwe klanten hele andere dingen mogelijk zijn. Ook blijkt dat als je met je nieuwe contract in je hand gaat zeiken bij je energieleverancier, er ineens vanalles mogelijk is. Iemand zou van 325 375 gaan betalen, maar na wat gewapper met de aanbieding van EnergieDirect (the irony) gaat hij nu 275 betalen. De conclusie is dus dat het hek van de dam is en dat er behoorlijk misbruik van de situatie wordt gemaakt. Kan ook niet anders met een kabinet die er een zootje van maakt. Ik verwacht geen actie van dit kabinet, tenzij om de situatie te verergeren.

Vriendelijke groeten,

Eric Ik Heb Ook Een Houtkachel En Stook Pinguins De Moeder Als Het Moet"