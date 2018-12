Waarom is het dat de overheid, die tenslotte het geweldsmonopolie heeft, niet in staat is om haar burgers tegen dit soort monsters te beschermen? Omdat anders de statistiekjes waar we in het buitenland zulke grote sier maken anders in het gedrang komen? Omdat het niet past in het verdienmodel van www.rijksoverheid.nl/ministeries/mini... ?

Enkele jaren terug hadden we hier in de IJmond een soortgelijke tragedie. Een meisje had haar toevlucht gezocht bij een kleine religieuze gemeente tegen haar Antilliaanse ex. Ze wist dat hij vrij zou komen, en dus Justitie ook en even goed wist hij haar binnen een week af te slachten.

In dit land, waar de overheid op alle slakken zout weet te leggen, is het niet mogelijk om burgers tegen zeer concrete bedreigingen te beschermen, gunstige uitzonderingen als Geert Wilders daargelaten.

Nogmaals mijn vraag: hoe is dat in vredesnaam mogelijk?