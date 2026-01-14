Palestina-solidariteit was ook helemaal geen kernwaarde, het was een modeverschijnsel voor meelopers, napapegaaiers en FOMO-Denises, die in de rij van de zuurdesembakker geconfronteerd werden met de opiniepagina van de Volkskrant en zich toen lieten opnaaien door het natuurwijnidealisme van de rest, waarop ze met hun Instagram onder de sneltoets borstkloppend en zichzelf filmend achter hun eigen moraalpaal aanliepen - samen met een groep politieke hijgers in verkiezingstijd, beroepsactivisten, antisemieten, Hamas-apologeten, volslagen idioten en mensen die het nu geen ene flikker meer kan schelen.

En als je dan eenmaal met de Sterres en Vlinders staat te roeptoeteren tegen een vrij en democratisch land waarvan burgers al jaren af en aan naar schuilkelders rennen omdat ze omringd zijn door via staatsislam gesponsorde haatstaten, jihadistische terreurbewegingen en bloeddorstige rebellen, een door schade en schande wijs geworden en door holocaust getekend land waar op 7 oktober 2023 door een jubelende horde wilden meer dan duizend mannen, vrouwen en kinderen zijn ontvoerd, verkracht en vermoord, een land waar geborgenheid en veiligheid zijn afgepakt in de grootste schok sinds 9/11, en je oprecht van mening bent dat de op dat moment 50.000 doden (van wie de helft strijder van Hamas / Palestijnse Islamitische Jihad) op een bevolking van 2,2 miljoen in een van de dichtstbevolkte plekken van de planeet zonder meer kwalificeert als 'genocide', ach ja, dan is je morele claim op het Museumplein misschien ook wel authentiek en terecht.

Dus Iran. Misschien is er dit keer gewoon wat minder duidelijkheid over het aantal doden, zoals dat de vorige keer in NOS-beton gegoten was door 'het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid'. Want telt Iran nou 500, 2.000, 6.000 of toch al 20.000 doden? Misschien is het dit keer wat minder interessant nu Israël er niet bij betrokken is, of zoals jullie dat ""land"" op de UvA noemen: 'israel'. Misschien is het simpelweg te verwarrend, omdat vrouwen in Iran keihard vechten voor de vrijheid om hun hoofddoek af te werpen terwijl D66 hier juist zegt dat vrouwen moeten vechten om een hoofddoek óp te mogen zetten. Misschien zijn er wel te weinig beelden van kinderen, zodat er in het Blauwe Luchtledige niks rondgepompt kan worden over een 'moedwillige massamoord op kinderen'. Misschien zijn er gewoon te weinig Joden bij betrokken, zodat het voor cabaretiers annex politici van GroenLinks wel erg lastig wordt om het volk op te hitsen met antisemitische bloedsprookjes, om daar later lekker pûh geen afstand van te nemen. Misschien is het allemaal wat minder erg omdat er gevochten wordt tegen een islamofascistisch regime van haat en dood en verderf, we lezen immers altijd dat de islam zo verbindend, moreel superieur en de ultieme aanwinst voor een samenleving is. De buurman bakt koekjes, de politie doet mee aan de iftar en de achterbuurvrouw met een hoofddoekje doet vrijwilligerswerk, dus dan zullen die demonstranten zich ook wel gedragen hebben als volslagen ISLAMOFOBEN. En ach, wie maakt zich nou druk om Iran, we hebben ergens gelezen dat Donald Trump het ergste gevaar is sinds Adolf Hitler, en dan hebben we Elon Musk niet eens gehad. Bovendien is het helemaal geen verkiezingstijd, dus waarom zouden de Rob Jettens en de Jesse Klavers dan ook hun socialmediateam optrommelen voor een dagje Rode Lijn tegen het schrikbewind van de ayatollah?

Nee, jammer, dappere demonstranten in Iran. Geen Rode Lijn voor jullie.