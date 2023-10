De NAVO vraagt om een terughoudende reactie, maar is dat niet exact wat deze wisselwerking al veertien eeuwen in stand houdt? Kijken we ver genoeg terug? Laten we ons louter leiden tot de waan van deze week? Denken we wel in de juiste tijdgeest? Waanzin is hetzelfde blijven doen en andere resultaten verwachten. Proportionaliteit leidt louter tot verdere propagatie. We buigen voor geweld.

Netanyahu moet nu een Oud-Testamentische veldtocht uitvoeren door Gaza

De vredelievende tolerantie gebaseerd op fantastische mensenrechten regels en een hoog westerse moraal is de oorzaak dat in Israel de waakzaamheid verslapt en de pikzwarte islamisering weer keihard op de grenspoort bonkt omdat een belangrijk deel van de Israelische intelligentsia de harde oorlogs retoriek van Netanyahu afgrijselijk vinden en de rechters moeten deze linkse leukigheid in stand houden terwijl Netanyahu er af wil met andere rechtse partijen. Deze linkse hoogopgeleide Israelische massa geloven blijkbaar dat de primitieve Islam gelovigen het mensenrechten dossier weldra zullen omarmen. Israel kan niet afzijdig blijven als er een bloeddorstig en wrede terroristen staat Hamas is gesticht, die de israeliers allemaal de zee in willen drijven en vernietigen. Door de tweestrijd in de Israelische gelederen is de aandacht verslapt, de mossad doet zijn werk niet meer naar behoren en dan slaan de Hamas terroristen onverbiddelijk en zeer bloeddorstig toe. Netanyahu moet nu een moordende veldtocht uitvoeren door Gaza op Oud-Testamentische leest. Dat betekend: totale brandschatting van alle Islam religieuze gebouwen, over de kling jagen van alle mannen ouder dan 12 jaar en na een rituele hoofddoek en burka verbranding de vrouwen moeten toewijzen aan de overwinnende troepen van IDF en zo een totaal nieuw volk geboren laten worden waar in vrede mee naast geleefd en samengewerkt kan worden. Dat is de enige afdoende manier om de moordende strotsnijders van Hamas te vernietigen en Palestina op een koers te zetten naar welvaart en voorspoed. Je moet ze behandelen zoals zij hun vijanden behandelen om honder jaar vrede en vrijheid af te dwingen.