Ik ben toch zo klaar met die Allah Akbar roepende 5e colonne in Nederland waar iedereen maar respect voor moet hebben.

Heb ik niet.

Donder op met je geloof achter de voordeur.

Maar Femke zag dat het goed was, het is tenslotte haar partij die altijd warm voorstander was, en is, om maar zoveel mogelijk mee te buigen voor de moslim minderheid.

Want moslims kwetsen, dat moeten we niet willen.

Terwijl we dat juist moeten willen.

Maak ze maar mentaal wat weerbaarder door hun geloof belachelijk te maken.

Maar dat doen we hier in dit land natuurlijk alleen maar met protestanten en katholieken, die gebruiken namelijk geen geweld.