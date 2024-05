A: Grachtenpandje (VOC) na aanslag met Cobra6

B: Ambtswoning Halsema die sleutels kwijt was na avond stappen

C: Artiesteningang lhbtqia+café De Vroolijke Vuist in de Reguliers

D: Open Huizen Dag bij Sigrid Kaag in Den Haag

E: Eerste plofkraak Youssef (5) ronduit geslaagd

F: Kak. Jezus ontsnapt & 'm gepeerd

G: Reclame voor Weijntjes Deurbeslag

H: Hee, is dat niet De Deur van het Provinciehuis Groningen waarover de systeemmedia wekenlang huilie deed en waar bijkans een witte mars en een inzameling voor werd gehouden?