Ik schreef eerder in deze liveblog (of de vorige, ik raak de tel kwijt) dat bij een Russisch schip bij Sevastopol een ontploffing had plaats gevonden, misschien door een zeemijn. Volgens Rybar echter heeft ukraine nu beschikking over onderwater drones - weer een game changer.

"Rybar: About an hour ago, when leaving the Sevastopol Bay, Ukrainian formations attacked the patrol ship “Pavel Derzhavin” of project 22160.

Unfortunately, the ship received damage to the rudder group. To provide assistance, a tug was sent to Derzhavin, which was also attacked by the enemy. The ships remained underway, but the extent of the damage is unknown.

What is curious about this situation is that the epicenter of the explosion was under water. This may indicate the use of fully submersible unmanned attack boats.

This explains the absence of any opposition from the ship’s crew (they were not noticed), as well as the passage of sea drones through the booms."