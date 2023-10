Hedenochtend heeft IDF-woordvoerder Jonathan Conricus een update gegeven over het aantal slachtoffers, alsook over de situatie aan het front. Hij heeft het over 1.200 Israëlische doden (voornamelijk burgers) en meer dan 2.700 gewonden. "These numbers are not the final numbers." Aan de andere kant van het hek tussen Israël en Gaza communiceert men 900 doden en zeker 4.500 gewonden. Voorts claimt Jonathan (zo mogen we 'm noemen) dat de gaten in datzelfde hek reeds zijn gedicht. De pandoering van Gaza was vannacht natuurlijk weer flink, maar bleef op de gebruikelijke 'tientallen aanvallen' na toch ook vrij beperkt, ondanks de lugubere aankondiging van gisterenavond dat Gaza zal gaan veranderen in een 'tent city'. In alle waanzin en tussen de voortdurende luchtaanvallen door kunnen we, gek genoeg, spreken van een relatief 'rustige nacht'. Om 05.00 uur precies zaten we even rechtop in bed omdat er mogelijk direct vuur op de livestreams te zien was, wat had kunnen duiden op de start van het grondoffensief. Dat laatste bleek (vooralsnog) loos alarm. Later werden de havens van Gaza en Khan Younis aangevallen met artillerie, raketten en Apaches. En nu zijn jullie er weer bij, in de vroege ochtend, en maken we er samen weer een lange dag van. Om te beginnen: hier een klein draadje voor de vliegtuigmenno's van deze wereld, van een nerd die heeft zitten turven wat-ie zoal heeft gezien in de lucht. We bloggen door, later meer.

Update 7:30 - Het Amerikaanse vliegdekschip (USS Gerald R. Ford) is gearriveerd

Update 7:44 - Overzicht van de aanvallen vannacht leesbaar in het Engels hierrr. To hell met relatief rustige nacht, meer dan 300 targets

Update 7:51 - Lugubere video van wat Israëlische families allemaal hebben doorgemaakt toen de terroristen binnenvielen. Live gestreamd op Facebook. Op een gegeven moment stopte de stream, niks meer gehoord, alleen de meiden zitten in Gaza. Brrrrr

Update 8:06 - Hamas stelt cijfers naar boven bij: 950 dood, 5.000 gewond

Update 8:13 - Aantal dode Israëlische militairen: 170

Update 8:31 - Israël heeft vannacht ook het huis van de vader van Mohammed Deif onder vuur genomen, zo claimen de Palestijnen. Daarbij zijn meerdere familieleden van Deif om het leven gekomen, volgens Reuters zijn broer en twee andere familieleden. Mohammed Deif is de nom de guerre van Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, alias Abu Khaled, leider van de al-Qassam Brigade, de militaire tak van Hamas. De IDF noemt hem architect van meerdere aanslagen, zoals de busaanslagen in Jeruzalem in 1996. Deif wordt 'de kat met negen levens' genoemd: de Israëlische geheime diensten zitten al jaren achter hem aan, maar hij overleefde zeven aanslagen op zijn leven (maar hij is wel deels verlamd, zit in een rolstoel en hij verloor een arm, een oog, zijn vrouw en meerdere kinderen). Er zijn slechts drie foto's van hem bekend: eentje hieronder toen hij in de 20 was, eentje gemaskerd en eentje van zijn schaduw. Op de voorgrond treden doet hij eigenlijk nooit. Dus toen zijn stem te horen was in een geluidsfragment, bij het begin van de aanvallen van Hamas ("Today the rage of Al Aqsa, the rage of our people and nation is exploding. Our mujahedeen (fighters), today is your day to make this criminal understand that his time has ended") wisten de Palestijnen ook wel dat het bal was

Update 8:51 - Ondertussen: raketaanval op Sderot, vier gebouwen getroffen, geen gewonden

Update 8:56 - Dit zijn Yochke and Oded. 83 en 85 jaar. Grootouders, overgrootouders zelfs. 'Vredesactivisten' en kunstliefhebbers. Bij de aanval van Hamas van de aardbodem verdwenen, vermoedelijk ontvoerd naar Gaza. Hun huis is in brand gestoken

Update 9:07 - Israël zegt voor het eerst sinds 2006 een M270 MLRS te hebben gebruikt voor aanvallen op Gaza. De M270 is een Amerikaanse zelfrijdende meervoudige raketwerper. Vuurt 12 raketten in 40 seconden en Israël zou Israël niet zijn als ze geen modificaties hebben gedaan: "Israel developed its own rockets to be used in the "Menatetz", an upgraded version of the M270 MLRS." Volgens Wiki heeft Israël 64 van die dingen. Uiteraard hadden wij Nederlanders ze ook, maar NU NIET MEER. We hadden er 23, maar in 2004 zijn er 22 verkocht aan Finland, en er staat er nog 1 in het museum. "En er kwam meteen een einde aan 45 jaar raketartillerie binnen de Koninklijke Landmacht." Zucht

Mohammed Deif

Speech van de IDF-woordvoerder hedenochtend

Aanvallen van de havens