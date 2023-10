Sailliant detail, de Duitse EU-ambassadeur van Palestina Sven Kühn von Burgsdorff heeft afgelopen zomer de allereerste paraglide-vlucht ooit gemaakt in Palestina.

"Israel has condemned the EU's outgoing envoy to the Palestinians after he paraglided over Gaza's coast to draw attention to the blockade of the strip.

A video showed Sven Kühn von Burgsdorff declaring he had carried out "the first Gaza paragliding flight in history".

"Once you have a free Palestine, a free Gaza, you can do exactly the same thing," the German diplomat adds.

Israel's foreign ministry said it was a "provocative action" that served as propaganda for militant groups in Gaza.

"The European diplomat forgot a long time ago that he represents the European Union and its member states," a spokesperson said in a statement.

"[He] continues to represent the Palestinian narrative and to be a propaganda tool in the hands of the terrorist organisations that control Gaza."

Je zou kunnen zeggen dat hij een trend heeft gezet.

Dat hij Hamas hiertoe geeft geïnspireerd.

Geloof niet dat Brussel die man nog langer aan moet houden.

Hoe zijn Hamas overigens aan hun eigen paragliders gekomen?

Wie heeft die verkocht?