Natuurlijk zit er nepnieuws tussen, dat is iets wat altijd bestaan heeft en is niet erg. Het probleem dat de EU heeft met sociale media is dat mensen zelf nieuws kunnen zoeken. Er is ook heel veel echt nieuws op Twitter en andere media. Ons eigen GeenStijl linkt zich gek en geeft ook wel eens aan als iets niet betrouwbaar blijkt maar laat het aan ons de reaguurders. Heel veel nieuws is echter wel nieuws en daar zitten berichten, foto’s en filmpjes bij die gruwelijk zijn en exact aangeven waar we mee te maken hebben. Vanavond een stukje NPO getrotseerd en dat is echt steeds meer richting hamas aan het redeneren. Beelden en verslagen uit dat zielige Gaza, en de hele tijd dat “maarrrrrr”. HET woord van deugend links: “kan wel zo zijn, maarrrrrr…….. Israël dan?”

EU wil gewoon niet dat Europeanen zien wat een nazis dat hamas is want dat is in het voordeel van wat ze extreem populistisch rechts noemen.