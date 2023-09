We dachten een tijdje dat zo'n vlakke systeemdar onmogelijk een eigen gevoelsleven kon hebben. Toen zagen we hem ineens in de McDonalds in Kiev met die onhebbelijke Koebela toch wel prima studentikoos doen over katers, en begonnen we te twijfelen. Maar is het onweerlegbaar: machine man Blinken is niets menselijks vreemd en bovenstaand is gewoon een oprecht verdienstelijke slaggitaar/zang-uitvoering van Hoochie Coochie Man, met toch niet de meest betamelijke tekst uit het blues-repertoire.

Was een aftrap van de State Departement's Global Music Diplomacy Initiative "which builds on existing music diplomacy efforts and delivers upon on the bipartisan Promoting Peace, Education, and Cultural Exchange (PEACE) Through Music Diplomacy Act that President Biden signed into law last year." Ja weet je, wat maakt eigenlijk nog uit als je illegaal bewapende crackzoon een zakcentje verdient in Oekraïne en China, als je MUZIEK HEBT.

common Cern w

Ja dit is niet *niet* waar en uitstekende delivery