"He pointed out that about a quarter of the key nutrients used in European food production come from Russia."

Maar ik lees vandaag in de Volkskrant dat Egypte bv zijn graan en tarwe voor 75% uit Rusland/Oekraïne importeert, en andere Arabische landen ook voor ca 50%. Die zullen het dus veel zwaarder voor hun kiezen krijgen, waarbij het Egyptische 'beleid' me weer de ogen van verbazing deed opensperren. Brood is daar zwaar gesubsidieerd:

"ieder gezin heeft recht op vijf platbroden per dag. Een brood kost 5 piasters, wat neerkomt op een kwart van een eurocent.''

"President Sisi zinspeelde in augustus op een wijziging van de subsidies. 'Het is onzinnig wanneer twintig broden hetzelfde kosten als één sigaret."

Dat lijkt me wel. Dan roken ze daar maar wat minder - toch slecht voor de gezondheid - en besteden ze maar wat meer geld aan brood. Het lijkt daar gvd wel op het oude Rome, waar graan ook gratis uitgedeeld werd aan de inwoners. Terwijl in de Romeinse tijd al het graan notabene uit Egypte werd vervoerd naar Rome. Toen verbouwden de Egyptenaren kennelijk heel veel tarwe. Misschien moeten ze hun eigen graanproductie eens opvoeren, hebben ze dit probleem niet meer.