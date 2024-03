Er is nou iets heel gaafs. En dan niet gaaf zo van 'jaaaa en zwarte vrouw zingt country en dat is baanbrekend' want dat is natuurlijk de insteek van iedereen. NOS: 'Beyoncé schudt witte countryscene wakker'. Volkskrant: 'Beyoncé laat horen dat op muziek met een ziel geen stempel valt te zetten'. Parool: 'Country is helemaal geen ‘witte muziek’' En heus, we weten echt wel dat country 'wit' is en dat er in de deep south een heleboel idioten wonen, maar deze kleurtjestake is zo verdomd lui, voorgekookt en voorspelbaar. Het is de begenadigste zangeres (okee, Taylor Swift misschien) van de VS die een fenomenaal album maakt. Met countryliedjes. Niet omdat ze zwart is, niet omdat het nooit eerder is gedaan (dat is het namelijk wel), maar gewoon omdat het fantastisch is. Voor wie terug wil naar het fietsenhok is er de nieuwe van Sum41, meteen de allerlaatste, want die band kapt ermee. Meer nieuwe muziek na de klik!