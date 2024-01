Neerlands allerbeste band, Johan, heeft een nieuwe plaat: The Great Vacation. Er hangt om Johan altijd zo'n hippe zweem, alsof het goed gevonden MOET worden: goh Sjaak weet jij nog goede gitaarpop uit Nederland, ja euh Johan natuurlijk. Lui! Nu is er alleen een probleem: het ís ook gewoon (weer) fenomenaal. The Great Vacation, nu al een winnaar in de jaarlijsten. Hoe we bij Johan altijd een beetje aan The Posies moesten denken is dat vanaf nu definitief andersom: als we The Posies luisteren moeten we aan Johan denken. En toch he, het bibbert, het balanceert, het schuurt, maar het is zó mooi en zo melodieus en harmonieus. Favoriete nummer na een luisterbeurt: Fly On The Wall. Race naar uw platenboer, steun uw Hollandse Helden en ontdek meer nieuwe muziek na de klik, met onder meer de fenomenale Willi Carlisle en de prachtige Sivert Høyem (van Madrugada) solo, maar wat maakt het allemaal nog uit. JOHAN!