Melanie Safka is op 76-jarige leeftijd gestopt met zingen. Ze verwierf internationale bekendheid door als een van de drie solovrouwen op te treden op het iconische Woodstock 1969 - naast Joan Baez en Janis Joplin (die allebei beter waren, en legendarischer werden, maar dat is geen schande). Tijdens het optreden op Woodstock begon het te regenen, waarop er vanaf het podium werd gevraagd om kaarsjes te branden: "It would help to keep the rain away. By the time I finished my set, the whole hillside was a mass of little flickering lights." Op dat moment was haar latere hit Lay Down (Candles in the Rain) gebaseerd. Andere grote hits waren Beautiful People (voornamelijk in Nederland) en Brand New Key. Er komt nog wel wat meuk uit, want ze was bezig met haar 32ste studioalbum, een coverplaat, en ze had net Hurt van Nine Inch Nails (goh origineel) opgenomen. Ook vanavond branden we een kaarsje. Voor Melanie!