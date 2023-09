Vorige week nog die volkomen onterechte schoffering van Elon Musk door Zelensky's hoofdadviseur, en nu dit weer. Bovenstaand is natuurlijk dezelfde Dmytro Koeleba die u in juni 2022 een Poetinvriendje noemde en begin september nog zei dat u uw kop moest houden met uw kritiek op de trage voortgang van het Oekraïense tegenoffensief. En nu dit weer over de levering van Duitslands Taurus kruisraketten. Gisteren zei de Duitse MinDef Boris Pistorius dat de Amerikaanse levering van langeafstandsraketten niet automatisch betekent dat ook Duitsland overstag gaat, enkel omdat Duitsland eerder had aangegeven sowieso geen langeafstandsraketten te leveren zonder dat Amerika het ook deed.

En dat kwam Duitsland MinBuz Annalena Baerbock bovenstaand dus op een vernederende woordenwisseling te staan. Koeleba: "No, I wouldn't say that Annalena went beyond the official position of the German government. But, you know, you will do it anyway. It's just a matter of time. And I don't understand why we're wasting time."

En dat terwijl chef van de Duitse krijgsmacht Brigadier-Generaal Christian Freuding dit weekend te gast in Oekraïne zelf zei dat militaire bijstand aan Oekraïne al tot 2032 is verzekerd - zie na de breek. Maar zelfs daar neemt Oekraïne dus geen genoegen mee.

Ondertussen, ook Duitsland: 'steun nu al tot 2032 verzekerd'

