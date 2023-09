Dmytro Koeleba, de MinBuZa van Oekraïne die eerder al U een Poetinvriend noemde, is boos. “Ik zou alle critici willen aanraden hun mond te houden, naar Oekraïne te komen en zelf een vierkante centimeter te proberen vrij te maken”, zei Koeleba in het Spaanse Toledo. Hij is te gast op een overleg van alle buitenlandministers van de Europese Unie (Huishoudelijke mededeling: voor het laatst met Wopke Hoekstra die in afwachting van een CDA-vervanger vanaf vanaf nu wordt waargenomen door zwangere VVD'er Liesje Schreinemacher). Koeleba is getergd door berichten - klachten bij de Amerikanen - dat het langverwachte Oekraïense tegenoffensief is mislukt dan wel traag verloopt. Enfin, boosboosboos dus: “Het bekritiseren van het trage tempo van het tegenoffensief staat gelijk aan in het gezicht spugen van de Oekraïense soldaat die elke dag zijn leven opoffert, vooruit gaat en de ene kilometer Oekraïense bodem na de andere bevrijdt.” Aan minister van Defensie Kajsa Ollongren kan het niet liggen. Zo maakt ze bekend dat Nederland inmiddels bijna 2 miljard euro aan militaire steun naar Oekraïne heeft gestuurd, onder meer 'brugleggende tanks'. Dat betekent wel dat de bodem in zicht komt en Nederland binnenkort moet bijstorten. Voor wie het einde ook nadert is de Oekraïense MinDef Oleksii 'natte vinger' Reznikov. De collega van Ollongren kwam begin dit jaar in opspraak vanwege een dubieus handeltje in EIEREN, nu ligt hij onder vuur vanwege de aankoop van winterjassen - slechte timing want winter is coming - die zomerjassen blijken te zijn én te duur. En zo vecht president Zelensky dus niet alleen tegen de Rus maar ook de corruptie in eigen huis.