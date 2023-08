war is hell

Blijft een moeilijk telwerk want Oekraïne communiceert al heel lang geen eigen dodental meer en volgens Ruslands officiële cijfers betreuren zij 'slechts' 6000 doden al staat het aantal openbare Russische overlijdensberichten inmiddels op 30.000. Maar volgens de New York Times schatten Amerikaanse officials het aantal slachtoffers nu als volgt:

Rusland: 120.000 doden en tussen de 170.000 en 180.000 gewonden.

Oekraïne: 70.000 doden en tussen de 100.000 en 120.000 gewonden.

War is hell.

In totaal heeft Oekraïne zo'n 500.000 troepen en Rusland met 1.330.000 ongeveer driemaal zoveel. Maar het lijkt erop dat het momentum waarmee Oekraïne hun 1:3-minderheid voorheen compenseerde nu definitief verspeeld is. Volgens de Washington Post spreken Amerikaanse inlichtingen officials inmiddels hardop uit dat ze verwachten dat het Oekraïense tegenoffensief mislukt is: "The U.S. intelligence community assesses that Ukraine’s counteroffensive will fail to reach (...) its principal objective of severing Russia’s land bridge to Crimea in this year’s push. The grim assessment is based on Russia’s brutal proficiency in defending occupied territory through a phalanx of minefields and trenches, and is likely to prompt finger pointing inside Kyiv and Western capitals about why a counteroffensive that saw tens of billions of dollars of Western weapons and military equipment fell short of its goals."

Ook krachten binnen Congress die voorheen sterk voor meer wapenleveranties aan Oekraïne waren beginnen van toon te veranderen. Vice-voorzitter van de Congressional Ukraine Caucus Andy Harris wiens moeder Oekraïens is "told his constituents it’s about time to wind down direct U.S. aid to Ukraine. (...) He said of Ukraine’s springtime offensive that was intended to turn the tide of the war: “I’ll be blunt, it’s failed.” And he was blunt, too, about the prospects for a victory ahead: “I’m not sure it’s winnable anymore.”" Ook zei stafchef Stian Jenssen van NAVO-secretaris Jens Stoltenberg deze week dat Oekraïne mogelijk grondgebied af zou moeten staan in ruil voor vrede, hij zich vervolgens voor die suggestie verontschuldigde maar deze niet terugnam.

Kortom; binnenkort zit iedereen aan de onderhandelingstafel en mocht Kennedy, Trump of Vivek in 2024 verkozen worden dan gaat de wapenkraan sowieso meteen dicht en beginnen de vredesonderhandelingen in week 1 van een nieuw presidentschap.