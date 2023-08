Vergelijking tussen de MiG-29 en F-16

Rutte beloofde Zelensky onze gehele vloot van 42 F-16's en gisteren gaf de Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov in Duitse kwaliteitskrant BILD een schatting van wanneer deze dan mogelijk, eventueel, hypothetisch ingezet zouden kunnen worden. "Ik zou zeggen dat het in de lente van volgend jaar kan, want we zijn gestart met de opleidingstrajecten voor onze piloten, monteurs en techneuten. De Oekraïense infrastructuur voor de toestellen moet voorbereid worden. Dat gaat minstens zes maanden kosten, misschien iets langer." Kortom, het is hopen dat het beton van de benodigde nieuwe startbanen die Oekraïne ook nog niet heeft tegen die tijd droog is.

Oleksii blijft benadrukken dat F-16's een "game changer" zullen zijn in het bestrijden van Ruslands 'air superiority' boven Oost-Oekraïne. Dat is nogal een boodschap, want dat betekent dus dat de F-16's vooral ingezet zullen worden in luchtgevechten tegen Russische straaljagers [en KA-52 aanvalsheli's, die voor de meeste Oekraïense grondslachtoffers zorgen]. En wees nou wel, zó ver loopt de F-16 nou ook weer niet vooruit op de Oekraïense én Russische Mig-29's. Naast Nederland heeft Denemarken 19 F-16's toegezegd en Noorwegen ook een aantal, "waarschijnlijk minder dan 10."

Ja misschien gun je deze rammer wel een nieuwe bolide ja

Deze ace is heengegaan