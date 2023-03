Vier van deze makkers dus

Een tijdlijn van het voorspel: op 6 maart 2022 gaf de VS in heel vreemde, twijfelende taal groen licht voor de heel vreemde, twijfelende wens van Polen om al hun 28 MiG 29's aan Oekraïne te doneren in ruil voor een vervanging van de gehele vloot door Amerikaanse F16's. Op 9 maar 2022 kwam de VS daarop terug, ging het sein weer op rood en bleek op 10 maart dat Biden de Poolse donatie persoonlijk gevetood had. Maar ruim een jaar later is het dan toch zo ver.

Poolse premier Duda: "When it comes to the MI-29 aircraft, which are still operating in the defense of Polish airspace, a decision has been taken at the highest levels, we can say confidently that we are sending MIGs to Ukraine. (...) In the coming days we will hand over four planes to the Ukraine, remaining machines are being serviced and prepared for handover. We will replace them with deliveries of South Korean FA-50s and American F-35s." Nou, geen slechte ruil Duud. Uit die zin "remaining machines are being serviced and prepared for handover" lezen we dat de overige 24 MiG 29's binnenkort mogelijk ook gestuurd worden.

We gokken dat de onderstaande Slowaakse NAVO-MiG 29's de volgende zullen zijn. Nog even en ze arriveren eerder dan de Strykers en die ongeveer 108 Leopard 2's, Challenger 2's en M1 Abrams tanks.

De Slowaakse MiG 29's