Bovenstaand een prachtig filmpje over hoe de VS z'n Stryker Brigade Combat Teams organiseert op maximale mobiliteit en inzetbaarheid. De M1126 Stryker is een zeer modulair pantservoertuig dat zowel als infanterietransport voor 9 man, (zwaar) wapenplatform, ambulance en 'Nuclear Biological Recon Vehicle' kan dienen. Onze favoriet is overigens de Stryker Mobile Gun System met z'n heerlijke 105mm, maar ons wordt nooit iets gevraagd.

Een Stryker Brigade bestaat uit 300 Strykers en 4500 soldaten. Oekraïne krijgt nu als onderdeel van een gigantisch Amerikaans steunpakket t.w.v. $2,6 miljard met 100 voertuigen dus 1/3 Stryker Brigade en daarbij nog eens minstens 50 extra Bradley Fighting Vehicles.

En het is niet alleen de VS. De gehele NAVO lijkt zich te roeren in reactie op de eerste Russische voorwaartse bewegingen in maanden rond Bakhmut.

Zweden stuurt een pakket t.w.v. $419 miljoen inclusief minstens 50 van hun eigen Bradley-achtige Combat Vehicle 90's en een ongenoemd aantal Archer Artillery Systems. Estland stuurt een pakket van $113 miljoen waaronder "dozens of 155 mm and 122 mm howitzers and military trucks and thousands of shells to use with them, as well as more than 100 Carl-Gustaf anti-tank recoilless rifles and more than 1,000 rounds of ammunition." Denemarken zegt zojuist toe *al* hun 19 CEASAR-artillerie-systemen te doneren.

Polen zegt desnoods hun Duitse Leopard 2's zonder Duitse instemming naar Oekraïne te sturen. Frankrijk overweegt na hun Wanks [Wheeled tanks, red.] nu ook openlijk hun eigen zelfgebouwde Leclerc tanks te sturen "in a bid to provide Berlin with a joint framework for tank shipments." Duitsland wacht vooral totdat de VS hun M1 Abrams-tanks sturen. En dat alles nadat Engeland hun levering van 14 Challenger 2 tanks al in werking heeft gezet.

Kortom, het eerste beetje Russische momentum sinds 8 september blijft bepaald niet onbeantwoord door het Westen.

Ferme taal van alle NAVO-bewindslieden (ze zeggen dit, gecoördineerd, allemaal)

Ja dit dus