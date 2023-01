@drs. Levi Samsonov | 05-01-23 | 14:36:

"Tijd rekken via fopakkoorden zoals Minsk"

Nou daar denk ik toch heel anders over. Zonder Minsk was die oorlog keihard doorgegaan en het was de Fransen en Duitsers eraan gelegen om rust in de tent te krijgen, terwijl zij wisten dat ze Poetin een kadootje deden: Rusland mocht als niet betrokken partij (yeah right) toch aan tafel zitten als toezichthouder op de akkoorden. Een belachelijke setup, want Rusland was uiteraard de meest betrokkene en zelfs de oorzaak van al die ellende. Maar men speelde het spel mee, in de hoop Poetin rustig te houden.

En nee, Donbass was een door de GRU opgezette campagne, middels special forces, Igor Girkin cum suis, om een "opstand" in scene te zetten die er niet was. Het waren altijd de Russen en het had niets, zo niet heel weinig, te maken met gewone etnische Russen die zich wilden afscheiden of laten annexeren. Je projecteert het weer eens geheel door de Russische bril. En het reguliere leger kwam er ook in 2014 al aan te pas om Oekraïne te verslaan bij Ilovaysk en middels een tankslag bij Debaltsevo. Reguliere Russische tankeenheden, in de Donbass.