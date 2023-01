Zoals altijd proberen we het in de dichte oorlogsmist weer zo objectief mogelijk te verslaan. Bovenstaande update door Soledars Oekraïense artillerie-commandant "Magyar" verscheen gisteren rond 14:00. Hij zegt er dat "The Ukrainian flag still flies over the furthest Western part of Soledar city. The AFU warriors are holding the defensive line." Of dat op moment van schrijven in de ochtend van 16 januari nog steeds het geval is, weten we niet. Zelensky zei in zijn avondspeech gister om 21:00 nog dat "The battle for Soledar, for Bakhmut, for the whole Donetsk region, for the Luhansk region continues without any respite, without any stop.", maar ook zijn inlichtingen konden natuurlijk achterlopen. Hetzelfde geldt voor vice-MinDef Anna Malyar.

Hoe dan ook lijkt het dat rond Bakhmut het momentum heel langzaam weer bij Rusland terecht komt. De (poging tot) omsingeling wordt voortgezet vanuit Kurdiumivka (maps) in het Zuiden om daar de snelweg af te snijden, en als de tweede snelweg aan de westkant van Soledar ook ingenomen wordt vervallen de twee Oekraïense aanvoerroutes voor Bakhmut.

Het ISW, dat hier nog strafpunten kreeg voor het plotselinge bagatelliseren van het strategische belang van Soledar, maakt het een beetje goed met dit erg mooie live kaartje. Zij berichten dat "Russian sources claimed that Russian forces finished clearing Soledar and attacked Ukrainian positions to the north, west, and southwest of the settlement. A Ukrainian source reported that Russian forces captured a mine west of Soledar near Dvorichchia on January 15. Russian forces continued to attack Bakhmut and areas to the north, east, south, and southwest of the city. Russian forces made marginal territorial gains southwest of Bakhmut near Andriivka."

Ook spreekt het instituut van: Ruslands "likely preparation to conduct a decisive strategic action in 2023 intended to end Ukraine’s string of operational successes and regain the initiative." Over dat mogelijke lente-offensief gaan we het in een apart topic hebben.

We blijven kijken.

Julians geolocatie lijkt Oekraïens standhouden in West-Soledar te bevestigen

Ruslands gepoogde omsingeling vanuit het Zuiden

De noordlinie

Kremina over en weer

Ellende

Nog meer ellende

De "game changer" (citation needed)

Wat perspectief voor de Realisten™