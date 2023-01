Bindende volgtip voor verslaggeving met minimaal wensdenken

Kijk jongens, wat we hier doen heet dus objectief conflictverslag, niet te verwarren met 'Onafhankelijke Journalistiek' die er JOOST NIEMOLLER op neerkomt alles te delen waarvan je wilt dat het waar is, ongeacht de bron, geloofwaardigheid of hoe prematuur het is, en het dan van de daken zingen als je voor het eerst sinds 8 september iets beweert dat uiteindelijk wel lijkt te kloppen. Het centrum en industriegebied van Soledar lijken volledig in Russische/Wagner handen.

Een paar opvallende zaken (die niet ongebruikelijk zijn in zo'n beweeglijke situatie):



Oekra├»nes vice-minister van defensie Hanna Maliar schreef vanochtend heel vroeg nog dat "The night in Soledar was hot, battles continued. The enemy threw almost all the main forces in the direction of Donetsk and maintains a high intensity offensive. Our fighters are bravely trying to hold the defence. This is a difficult phase of the war, but we will win. There is no doubt ­čĺ¬." In zijn avondtoespraak van gisteren om 22:00 zei Zelensky zelf nog dat "Of course, the top issue is Soledar, Bakhmut, the struggle for the Donetsk direction in general. We have analyzed in detail what decisions are needed, what reinforcements are needed, what steps should be taken by commanders in the coming days. (...) And today, I want to especially mention the paratroopers of the 77th separate airmobile brigade, who together with the fighters of the 46th separate airmobile brigade in Soledar hold their positions and inflict significant losses on the enemy."

Kortom, de Oekraïense overheid communiceerde gisteravond en vanochtend vroeg nog dat er nog steeds Oekraïense troepen stand houden in Soledar. Mogelijk beruste dat toen al op achterhaalde informatie, en mogelijk verwijzen ze naar de laatste Oekraïense eenheden die zich nog verzetten, waarschijnlijk in en rond zoutmijn 1 en 7.

Zojuist lazen we bij CNN dat hun team buiten Soledar een Oekraïense terugtrekking zegt waar te nemen. "The team, positioned approximately 2.5 miles from Soledar, witnessed Ukrainian forces ferrying troops out on Friday afternoon, in what appeared to be an organized pullback from the town. There did not appear to be a sense of panic among the withdrawing Ukrainian troops."

Als afsluitende noot een strafpunt voor The Institute for the Study of War (ISW). Op 4 januari noemde het ISW Soledar nog "one of two major logistics lines supplying Ukrainian forces in Bakhmut." Gisteren werd die lezing ineens herzien naar "Russian forcesÔÇÖ likely capture of Soledar on January 11 is not an operationally significant development and is unlikely to presage an imminent Russian encirclement of Bakhmut." Ja, dat voelt onheus.

Amerikaanse vice-MinBuz John Kirby zegt op zijn beurt dat de eventuele val van Soledar ├ęn Bakhmut "is not going to have a strategic impact on the war itself. And it certainly isn't going to stop the Ukrainians, or slow them down in efforts to regain their territory." Tuurlijk, Bakhmut is maar 1 plaatsje van een landelijke oorlog. Maar zo'n overwinning zou een opsteker zijn voor de Russische moraal en de herovering zal veel Oekra├»ense levens kosten. Niet te nonchalant worden.

Wagner neemt het centrum

Ja ISW, dit is onheus (en we noteren het in jullie Information Credit Rating)

Bakhmut weer op de kaart

Wagner-eigenaar bedreigt MoD; noemt het grotere vijand dan VS

Ter overweging