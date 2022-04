De kwestie-kisten op ONS Gilze-Rijen (2014)

Want waar de Poolse poging om al hun 28 MiG-29's soort-van-gratis in te ruilen voor nieuwe F16's door hun MiG-vloot aan Oekraïne te doneren stuk liep op een persoonlijke veto van Biden, probeert Slowakije hetzelfde trucje nu opnieuw. De Slowaakse luchtmacht telt 10 actieve MiG-29's. Hun nieuwe F16's waren al besteld en zouden ze sowieso in 2024 krijgen, maar ze pogen hiermee een snellere route. Politico.eu schrijft:

"Slovakia is in talks with allies about an arrangement that could allow Bratislava to send fighter jets to Ukraine, Prime Minister Eduard Heger said on Monday. (...) He said Slovakia is “in a very intensive discussion with our partners” about who would protect the country’s airspace. “After that,” he added, “we can consider speaking about this equipment in regard with Ukraine as well.” Asked if this meant Slovakia might be able to transfer some planes to Ukraine if it gets certain guarantees from Western partners, he replied: “This is what we talk about. Yeah.”"

Bijzonder allemaal. Want behalve dat het in dit geval 18 MiGs minder betreft dan tijdens de Poolse kwestie, is het principe identiek: een NAVO-lid levert onbemande MiG-29's aan Oekraïne. Als Biden consistent is, vetoot hij ook dit plan.

Komt een hoop bij kijken

Het zou je baan maar zijn he

Levering Duitse Leopard-tanks aanstaande?