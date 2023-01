Binnenkort aan het Oostfront: de hele Westerse garage

Gisteren bleek dat de VS deze week nog aan zou kondigen dat het daadwerkelijk M1 Abrams-tanks naar Oekraïne zou sturen. En gisternacht schreef Reuters: "A third source familiar with the matter said the U.S. commitment could total about 30 Abrams tanks to be delivered over the coming months." Maar waar komt het optelsommetje op het moment van schrijven op neer?



VS: 30 M1 Abrams. Duitsland: minstens 14 Leopard 2's. Polen: 14 Leopard 2's. UK: 14 Challenger 2's. Noorwegen: 8 Leopard 2's (nog niet bevestigd maar deze durven we aan). Finland heeft 200 Leopard 2's en overweegt al twee weken een levering van een ongenoemd aantal, maar stelde gisteren wel alvast hun trainingsfaciliteiten beschikbaar voor Oekraïense crews.

Macron heeft een toonaangevende publieke rol gespeeld en leverde als eerst zijn Wanks [wheeled tanks, red.] met een 105mm geschut, en dat is relevant want M1 Abrams-prototypes hadden ook een 105mm voordat het productiemodel definitief overstapte op 120mm. Wat we proberen te zeggen: het is nog steeds erg waarschijnlijk dat ook Frankrijk 14 Leclerc-tanks gaat sturen, al is het maar om op gelijke voet met Duitsland te blijven.

De Zweedse MinDef zei vanochtend dat "Currently, preparations are not made for a donation of tanks from Sweden, but it is not excluded that this could happen at a later stage." verwijzend naar hun gemoderniseerde Leopard 2A5's, de Stridsvagn 122 waar het er 120 van heeft staan.

De Spaanse MinDef riep NAVO-partners gisteren nog op "eensgezind" te blijven in hun tank-beleid, een aangezien de NAVO nu eensgezind tanks lijkt te sturen, voelt het waarschijnlijk dat ook Spanje een aantal Leopard 2's gaat sturen. Dan zijn er nog Portugal, Denemarken, Canada die nog geen besluit hebben genomen. En natuurlijk de schrik van de zeven zeeën: NEE-DD(66)R-LAND met Kolonelsregime Paternotte I aan het roer die ze gewoon ALLE 18 wil doneren terwijl we er technisch gesproken welgeteld 0 hebben omdat we ze alle 18 leasen van Duitsland.

Het rekensommetje komt inclusief Frankrijk dus neer op 94 main battle tanks, het zwaarste wapenplatform van Westerse landmachten, al leveren de HIMARS meer Russische schade op. Dat komt dus afgerond inderdaad heel dicht in de buurt bij de 100 tanks die een Oekraïense official voorspelde in die ABC News Exclusive.

Update: Spanje lijkt hoogstens "minder dan een dozijn" Leopard 2's te gaan sturen. We stellen de optelsom voor het gemak bij naar 104.

Update: Portugal lijkt 4 Leopard 2's te sturen. We stellen de optelsom bij naar 108.

Update: Rutte zegt dat Nederland bereid is de geleaste tanks te kopen en door te geven aan Oekraïne. Er wordt geen aantal genoemnd. "Nee, Nederland is niet in oorlog met Rusland. Oekraïne is in oorlog met Rusland. En Oekraïne moet dit winnen, en Rusland moet dit verliezen."

Jan "Stay Low Move Fast Kill First Die Last" Paternotte wil voorwaarts

Amerikaanse oud-generaal maakt zich wat zorgen over de M1-logistiek

Solovyov waarschuwt Duitsland nog 1 keer

Volstrekt unieke amfibische assault-beelden vanaf 1:45

We zeggen niet dat het ze zijn, maar het zouden ze kunnen zijn