Toch bijzonder om te zien. Rusland maakte vanaf 6 januari rond Bakhmut hun eerste voorwaartse bewegingen sinds 8 september. Over de hele linie genomen was dat weliswaar een tegenslag voor Oekraïne, maar nog geen fatale doorbraak die alle heroveringen sinds 8 september bedreigen. Desalniettemin reageert de NAVO met hun grootste opschaling en escalatie van hulp sinds Oekraïne begin juni de Amerikaanse HIMARS in gebruik nam. Vandaag werd duidelijk dat Oekraïne ongeveer 108 Main Battle Tanks zal krijgen: 30 Amerikaanse M1 Abrams, 50 Duits/Europese Leopard 2's, 14 Britse Challenger 2's en naar verwachting zo'n 14 Franse Leclercs. We verwachten dat Nederland zich ook snel in de rijtje gaat voegen.

Die escalatie onder Amerikaanse leiding zal Biden bovenstaand ongetwijfeld toelichten en de NAVO-lijn zal herhaald worden: "We blijven Oekraïne steunen tot het wint en Rusland verliest." Het is onduidelijk hoe De Krim precies in dat plaatje past.

Er wordt vaak (overwegend door debielen) op gewezen dat Leopard 2 en M1 Abrams-tanks heus zo goed niet zijn, omdat ze in Syrië, in Iraakse dienst en in Saoedische dienst te Jemen meermaals vernietigd zijn. Maar dat bevestigt slechts een gegeven waar elk modern leger omheen organiseert: een tank is niet enkel een solo-eenheid waarvan de kwaliteit afhangt van of-ie kapot te schieten valt of niet, want echt elke tank valt zelfs door adequaat uitgeruste infanteristen kapot te schieten. De kwaliteit van een moderne tank is evengoed afhankelijk van de kwaliteit van de coördinatie met omliggende infanterie, lichtere pantser, artillerie en luchtsteun. En die logistiek en coördinatie zal ook doorslaggevende zijn voor moderne Westerse tanks in Oekraïense handen.

Maar toch; nu het Westen hun zwaarste (niet te verwarren met dodelijkste, dat zijn HIMARS) landplatform in de strijd gooit wordt het toch wel steeds moeilijker vol te houden dat we niet minstens in een soort-van-staat-van-oorlog met Rusland verkeren.

Update: Het worden 31 M1 Abrams en 8 ondersteuningsvoertuigen.

Een van de hardste M1-foto's ooit

Crystal Arrow 2021 in Adazi Militari base, Latvia, 26 March 2021.

Draadje van oud-generaal over M1 Abrams' logistieke uitdagingen

Oud-generaal en lid Armed Services Committee bespreken mogelijke effect levering

