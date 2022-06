Het gevaar van een Russische inval in de Oekraine us al heel lang een risico. Niet vanwege een referendum maar omdat minkukels wel even dachten dat ze aan de grens van een dolle beer (met een gigantisch leger) konden wroeten zonder dat die uithaalt of dat ze daar iets aan zouden kunnen doen. Nou hier is een dosis realiteit: je kan dat niet . Je ideologie heeft gefaald. Je snapte harde meedogenloze geopolitiek niet en hier is het resultaat.

En nu wil je de schuld leggen bij zoiets als het Oekrainereferendum? En moeten we Rusland zsm de oorlog verklaren (want dat is wat je wilt bereiken met je grafische omschrijvingen, is het niet)?

Nee. Ga weg. Je kan anderen boos aankijken maar dit is bovenal jouw zooi. Ruim jij het lekker zelf naar op.