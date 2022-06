NRC publiceerde eerder deze week een opiniestuk van ene Jur Jacobs, die zich als "boer en ondernemer" bij de krant gemeld had. Hij pleitte tegen 'stikstofboeren' dus de pijprokers van het hermelijnen avondblad dachten: 'Bien sûr, qunippe, plaque, dans le courant d'rmee'. Helaas voor de krant hebben ze toch nog één alerte lezer en die dacht: dit kan niet kloppen. Hij checkte. En wat blijkt? Het klopt ook niet. Jur is namelijk een beetje een vreemde snuiter, maar geen boer. De lezer stuurde twee mails om dat aan NRC kenbaar te maken (ingezien door GS) en daarna, omdat een reactie uitbleef, onderstaande tekst aan de stadjers van het Rokin als ingezonden brief. Met ons op cc en omdat wij er gevoeglijk van uit gaan dat de Nurk dit briefje niet zal plaatsen, doen wij het maar.

Afgelopen dinsdag (14/6) stond in NRC een opiniestuk van 'boer en ondernemer' Jur Jacobs. Een vreemd stuk, vond ik, omdat uit alles blijkt dat Jacobs niet erg veel verstand heeft van het boerenvak. Zo zijn er maar weinig boeren die hun land 'uitputten', ze zouden wel gek zijn, en ‘investeren in natuur, bodem en biodiversiteit’ doen ze natuurlijk allemaal, in tegenstelling tot wat Jacobs suggereert, al zal hij het onvoldoende vinden. Ook biologische boeren zouden zo’n ongenuanceerd stuk niet schrijven, bedacht ik mij, al is het alleen al omdat ze niet teveel ruzie willen schoppen met gangbare boeren in de buurt. Ik weet dit omdat ik boerenzoon ben, een paar jaar de boerderij van mijn vader heb gerund, en enkele biologische boeren ken. Dus ik heb even gebeld met de biologische varkenshouderij die op Jacobs zijn LinkedIn-pagina vermeld staat. Wat blijkt? Hij woont daar op het erf, werkt er een dag in de week, en toevallig wordt de samenwerking binnenkort beëindigd. De boerin die ik sprak baalt erg van het artikel en hoopt er geen problemen door te krijgen. Ik concludeer: Jur Jacobs is helemaal geen boer. Hij is vrijwilliger op een kleine, biologische boerderij. Hij mag daar het erf aanvegen, sloten uitbaggeren, en af en toe een varken neuken, en zelfs daar is hij niet goed in.

Het is dus niet zijn boerderij