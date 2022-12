De grootste financier is nog altijd de VS.

Welke NAVO-landen zullen zich (terecht) het meest bedreigd voelen door deze invasie? Hint: kijk naar de kaart van Europa en laat uw vingers langs de grenzen van Oekraïne glijden.

Toch financiert de VS het leeuwendeel van de kosten. Het is hoofdzakelijk dankzij Amerikaanse wapens dat de Oekraïeners hun heroïsche strijd kunnen voeren.

Soms denk ik wel eens dat vanwege dat laatste het voor sommige Nederlanders (of beter: ingezetenen in Nederland) zo moeilijk is empathie te tonen voor deze strijd; zou ooit Nederland worden aangevallen, dan vallen velen over over elkaar heen om de uitgang te vinden. Een paar jaar geleden werden ‘Nederlander’ gepeild of ze bereid waren voor Nederland te vechten. Vier op de vijf waren dat NIET.

Tja.

Enfin.

De NAVO- bondgenoten in Europa hebben meer profijt aan het steunen van de Oekraïeners dan de Amerikanen. Dus een ‘beetje’ steun vanuit onze kant is dan wel logisch. Zie het maar als een manier om aan die ‘2%’ te komen. En daar zitten we als ‘zunig’ Nederland al vele jaren structureel onder (maar ‘gelukkig’ dat we wel heel veel miljarden aan Linkse Hobby’s weten uit te geven. Daar danken we die prachtige multiculturele samenleving aan. Over prioriteiten stellen gesproken).

Stel dat de meerderheid van de Amerikaanse bevolking er genoeg van krijgt en a la Trump gaat roepen dat ‘die Europeanen’ maar lekker voor hun eigen ellende moeten gaan betalen. In de trant van ‘al die tijd goedkoop gas en olie uit Rusland importeren, waarmee dit dictatoriale regime zichzelf kon (en kan) financieren, en dan als klap op de vuurpijl van ons verwachten dat we je uit de brand helpen?’.

We mogen dus echt heel erg blij zijn dat we dat verwijt uit de VS. niet nu massaal in ons gezicht geworpen krijgen. Want dan hadden we NOG meer kunnen betalen, en in een uiterst verdeeld Europa maandenlang over DIE torenhoge kosten gaan zitten bakkeleien. En we weten waar dat uiteindelijk toe leidt.

Voor wie de geschiedenis niet kent, noch de berichtgeving over Poetin en Rusland de afgelopen tig jaar heeft gevolgd (zeg naar zo’n beetje minimaal sinds 2008 - denk aan Georgie) is deze extra 2,5 miljard ‘schan-da-lig!’. Maar wie een beetje kennis EN verstand in z’n kop heeft (en geopolitiek begrijpt) weet dat deze Oekraïne-Rusland oorlog een existentiële kwestie is.

Voor ONS (= het voltallige Westen) welteverstaan.

Dan is 2,5 miljard, plus de andere miljarden die reeds gespendeerd zijn en de miljarden die ongetwijfeld nog zullen gaan komen, echt een ‘koopje’.