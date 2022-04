Ollongrens weggeefwoede begint op weerstand bij defensie te stuiten. Het was allemaal prima toen er nog helmpjes, en scherfvesten in een grote envelop richting Kyiv gingen en ook die Panzerfaust antitankwapens en Stinger luchtdoelraketten waren een uitstekende bijdrage. Maar nu Kajsa overweegt een deel van onze pantserhouwitsers richting het oostfront te sturen worden sommige hoge piefen een beetje zenuwachtig. De machtig mooie afstandsknaller is tenslotte het krachtigste grondgeschut dat we nog zelf bezitten. "Het is niet zo dat we als Nederland zelf erg ruim in onze spullen zitten. Als je dit wil doen, zou je er meteen een goed verhaal bij moeten hebben over hoe je de Nederlandse vuursteun gaat versterken." En dit verhaal blijft tot nu toe uit. Niet alleen is het onbekend of het weggegeven materiaal wordt vervangen, ook kost het veel tijd en manschappen om de houwitsers gevechtsklaar te maken en de Oekraïners te trainen met het wapen (als dat überhaupt al lukt in korte tijd), waardoor de eigen geplande uitbreiding van inzetbare kanonnen in gevaar komt. En nu dreiging van een Derde Wereldoorlog groter is dan ooit en we al moesten concluderen dat we onze krijgsmacht de afgelopen jaren verwaarloosden, willen we misschien geen spullen weggeven die we zelf nog nodig gaan hebben.