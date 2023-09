Zelensky's hoofdadviseur Mykhailo Podolyak:

Enerzijds: is Oekraïnes woede begrijpelijk. Anderzijds: Starlink is geen nutsvoorziening hè, het is een gunst t.w.v. minstens $145 miljoen die je gratis cadeau krijgt van een privaat bedrijf dat Oekraïne helemaal niets verschuldigd is. Maar het is nu eenmaal heel veel gevraagd van de Oekraïense overheid om dit typerende zigeuner-reflex een beetje te matigen.

CNN citeert uit een voorpublicatie van een biografie van Musk dat ergens tijdens 2022: "Elon Musk secretly ordered his engineers to turn off his company’s Starlink satellite communications network near the Crimean coast last year to disrupt a Ukrainian sneak attack on the Russian naval fleet. (...) As Ukrainian submarine drones strapped with explosives approached the Russian fleet, they “lost connectivity and washed ashore harmlessly." Musks beslissing werd volgens de biografie gedreven door zijn angst dat Rusland die aanval zou beantwoorden met nucleaire wapens.

De Oekraïense vicepremier Mykhailo Fedorov zou Musk vervolgens gesmeekt hebben de satellietverbinding te herstellen, maar Elon zou dat uiteindelijk geweigerd hebben. "Desondanks ging hij niet overstag. Hij zou de satellieten niet weer aan hebben gezet omdat Oekraïne "nu te ver gaat en een strategisch verlies" over zich zou afroepen."



Update - Musk nuanceert de kwestie. Volgens hem is Starlink nooit uitgezet, maar is slechts geweigerd het bereik van Starlink uit te breiden, en dat is inderdaad iets heel anders dan uitzetten: "There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol. The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor. If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and conflict escalation."

Onderstaand overigens de échte - onironische - reden hoe Musk tot sommige beslissing komt, die je in geen enkele krant zult lezen omdat kranten niets van het internet en Elon Musk begrijpen. Elon Musks enige, daadwerkelijke adviseurs zijn namelijk Twitteraars door wie Elon Musk gerespecteerd en geliefd wil worden.

Ja je vraagt het je af! (Zo werkt Musk echt btw, dit zijn z'n echte adviseurs)