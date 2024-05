Alle ogen op de op twee na belangrijkste voetbalcompetitie ter wereld (na de 3. Liga en de Champions League): de Keukenclown Liga. Een heel jaar oefenwedstrijden spelen tegen fantastieclubs uit Helmond en Oss voor het toetje: DE PLAY-OFFS om promotie. Dikke frikandel in de bek, pot bier aan de lip, fakkel in je konthol en gaan met die banaan. Het afgrijselijk slechte Nooit Opgeven Altijd Doorzetten Aangenaam Door Vermaak En Nuttig Door Ontspanning Combinatie Breda (bekend van hooligan John Karelse) tegen Sportvereniging Roda Juliana Combinatie Kerkrade, de in de touwen geslagen trots van skyboxridder en bitterballenkapitein Frans Timmermans. Morgen Emmen-Dordrecht en De Graafschap-ADO. Slechte spelers, slechte wissels, slechte trainers, betonvoetbal, lange ballen, bloed aan de paal, spanning, ellende, cornervlag eruit, afgrijselijke scheidsrechters, maffe stadionspeakers, hekken, kooien, frituren, pissen tegen bomen, met je zoon naar het voetbal en nooit meer naar huus. Gloryhunters oprotten naar PSV, dit is de tijd van de KEUKENLEAGUE.

UPDATE 3-1 voor NAC. Frans Timmermans is erg verdrietig