Diplomaat Elon Musk, die onlangs nog alleen maar vragen stelde, is teruggekomen op zijn besluit pro-deo Starlink voor Oekraïne te stoppen. De service kost SpaceX namelijk " $80M & will exceed $100M by end of year", en Musk had het Pentagon gevraagd of zij die rekening konden gaan betalen. "Documents obtained by CNN show that last month Musk’s SpaceX sent a letter to the Pentagon saying it can no longer continue to fund the Starlink service as it has. The letter also requested that the Pentagon take over funding for Ukraine’s government and military use of Starlink, which SpaceX claims would cost more than $120 million for the rest of the year and could cost close to $400 million for the next 12 months."

Het is niet helemaal duidelijk hoe de correspondentie tussen SpaceX en het Pentagon verder verlopen is. Het lijkt erop dat het Pentagon zijn verzoek niet heeft gehonoreerd en SpaceX vanuit eigen zak verder gaat met het dienstbaar houden van zo'n 20.000 (!) Starlink satelliet units. Los van alle diplomatieke beweegredenen, is dat goed nieuws voor Oekraïne.

Kleinzerig of terecht?