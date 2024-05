"""""We are peaceful what are you""""

Dat was weer gezellig hè, vandaag in de Palestijnse exclave Wookspees, hoe een club van duizend Mezen en Feikes opgenaaid door een paar van die gemaskerde Hamas-sektepipo's een UvA-kantine hebben gesloopt ten behoeve van de Pallies. Lekker met een oranjewijn in de ene hand en een tentstok in de andere 'WE ARE PEACEFUL WHAT ARE YOU' roepen terwijl je die staaf tussen de ogen van een ME'er probeert te prikken. Met het rare gekonkel is natuurlijk helemaal niemand geholpen, en er gaat niemand in Nederland (laat staan in Israël) zich ook maar iets van aantrekken. Behalve dan dat we allemaal weer weten dat de rol van 'studenten' als 'machtsfactor' schromelijk wordt overdreven. Er valt ook steeds minder te lachen, wegens: demonstreren, ja lekker doen, groot goed enzo, maar dingen slopen en met politie, beveiligers en journalisten meppen & duwen & trekken: altijd dikke vette -1. O ja, en het bagatelliseren van slopen, intimideren, bedreigen, bekladden: een dikke vette -2.

De UvA blijft de komende twee dagen DICHT door sloopgedoe van hele en halve terroristen: "Toen de walk-out was afgelopen is een groot deel van de deelnemers vertrokken. Een deel is achtergebleven en bij deze groep hebben zich nieuwe mensen gevoegd. De sfeer sloeg onmiddellijk om, er werden weer gezichtsbedekkingen gedragen en meerdere gebouwen op Roeterseiland werden binnengedrongen door in het zwart geklede en gemaskerde mensen. Zij hebben de in- en uitgangen, waaronder nooduitgangen, gebarricadeerd waardoor er een voor alle aanwezigen in het pand onveilige situatie is ontstaan. Er is sprake van moedwillige vernieling overal. Hiertegen heeft de UvA aangifte gedaan van huisvredebreuk en vernieling. Naast het barricaderen is de bibliotheek gesloopt en is men diverse etages binnengedrongen waaronder die van het College van Bestuur. (...) Het CvB kan nu geen verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van allen die zich op de campus bevinden. Om die reden zal er dinsdag en woensdag geen onderwijs plaatsvinden aan de UvA."