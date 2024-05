Ze zeggen weleens dat vroeger alles beter was. Zo had je vroeger bijvoorbeeld nog geen universiteitsbestuurders die als reactie op slopend tuig een 'demonstratieprotocol' op gingen stellen. En je had vroeger nog geen dopjes die aan de melkpakken vastzaten. Maar sommige dingen, waarvan mensen denken dat ze vroeger beter waren, die waren dus eigenlijk helemaal niet beter. Zo heb je nu bijvoorbeeld allemaal radicaal tuig dat zich bemoeit met studentenprotesten. En dat had je vroeger ook. Staat gewoon in: De Volkskrant.

UPDATE: KOMENDE TWEE DAGEN GEEN ONDERWIJS OP DE UVA: "Toen de walk-out was afgelopen is een groot deel van de deelnemers vertrokken. Een deel is achtergebleven en bij deze groep hebben zich nieuwe mensen gevoegd. De sfeer sloeg onmiddellijk om, er werden weer gezichtsbedekkingen gedragen en meerdere gebouwen op Roeterseiland werden binnengedrongen door in het zwart geklede en gemaskerde mensen. Zij hebben de in- en uitgangen, waaronder nooduitgangen, gebarricadeerd waardoor er een voor alle aanwezigen in het pand onveilige situatie is ontstaan. Er is sprake van moedwillige vernieling overal."