J Mascis, die eigenlijk Joseph Donald Mascis Jr. heet, kent u als zanger/gitarist van het geweldige Dinosaur Jr., dat met fenomenale albums als You're Living All Over Me en Green Mind een speler van formaat was in het alternatieve landschap van de late jaren 80 en de begin jaren 90. Ook de laatste platen van Dinosaur Jr. (met Give a Glimpse of What Yer Not als hoogtepunt) waren echt uitstekend. Enfin, J Mascis doet ook solodingen, omdat ze elkaar in Dinosaur Jr. (af en toe) wel kunnen schieten, en in dat kader is er nu What Do We Do Now. Eerlijk toegegeven, het kabbelt en is er echt eentje voor de fans van de beste man, en wie het nog helemaal moet ontdekken jagen we met liefde terug naar vroeger tijden. Voor liefhebbers is het natuurlijk wel uitstekende, fijne en herkenbare muziek, zeker voor op de vrijdagmiddag. Meer bier & bitterballen na de klik, met wat prima punk en een lading vage metal.