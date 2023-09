Ten eerste: laten we alsjeblieft een keer stoppen met doen alsof Joe Biden de president van Amerika is. Dat was en is hij niet. Joe Biden is de woordvoerder van het presidentiële hospice-personeel, z'n communicatieadviseurs, beleidsadviseurs, en de overige 1800 medewerkers van de Executive Office of the President of the United States. Het meest recente voorbeeld daarvan was afgelopen maandag onderstaad nog, toen dat stamelende kadaver in Vietnam werd onderbroken door z'n eigen personeel met de mededeling dat het wel mooi geweest was en hij naar bed mocht.

Maar goed, impeachment dus, hoe zat dat ook alweer. Als een president 'impeached' is, betekent dit dat het Huis van Afgevaardigden hem per meerderheidsstem in 'staat van beschuldiging' stelt, wat natuurlijk iets heel anders is dan een veroordeling. Een veroordeling en afzetting vindt pas plaats als 2/3 van de Senaat onder toeziend oog van een Supreme Court Chief Justice daartoe stemt.

Voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, kondigt bovenstaand dus aan dat het Huis een onderzoek opent naar Joe en Hunter Biden's vele extreem verdachte praktijken en zakendeals. De Republikeinen hebben met 222 - 212 een nipte meerderheid in het Huis, dus de kans is groot dat er na het onderzoek inderdaad een staat van beschuldiging, een impeachment, volgt. In de Senaat hebben de Republikeinen slechts een 49 - 48-meerderheid, dus daar is een 2/3 meerderheid erg onwaarschijnlijk.

Het Witte Huis heeft al gereageerd en noemt de kwestie "extreme politics at its worst." Wat natuurlijk de waanzin voorbij is nadat Democraten Trump vier jaar lang niets anders deden dan proberen Trump af te zetten. Heel spannend allemaal hoor, maar laten we nou niet doen alsof Joe Biden niet allang DOOD IS voordat het ooit zo ver komt.

