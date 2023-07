Nog even uit het abc artikel: "[Prosecutors] put the facts in the plea agreement, but put their non-prosecution agreement in the pretrial diversion agreement, effectively hiding the full scope of what DOJ was offering and Hunter was obtaining through these proceedings," Scharf, currently a Republican candidate for attorney general in Missouri, tweeted late Wednesday.

Judge Noreika not only scuttled the structure of the deal, but her meticulous line of questioning also exposed gaps between the two parties' understanding of the nature and substance of Hunter Biden's future legal exposure.

Because the statement of facts included details about Biden's work in Ukraine and China, attorneys for Biden interpreted the immunity element to cover those overseas business endeavors. Prosecutors balked, framing the immunity deal in far narrower terms.

"So there are references to foreign companies, for example, in the facts section," Noreika said. "Could the government bring a charge under the Foreign Agents Registration Act?

"Yes," Wise replied.

That exchange prompted Chris Clark, an attorney for Biden, to state: "As far as I'm concerned, the plea agreement is null and void."

Eenmaal betrapt door de rechter moest het DOJ toegeven dat men mogelijk wel extra aanklachten zou moeten gaan toevoegen, omdat dit nog lopend zaken zijn, maar die nu dus niet onder de immuniteit zouden vallen. Vervolgens trekt de verdediging zich terug en veranderd van een schuld bekentenis naar onschuldig. Het is echt een shit show. Ze hebben een maand om met een nieuw voorstel te komen. Dus we gaan het zien.