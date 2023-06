In 1978 kwam mijn vader thuis aanzetten met de dubbel-lp 'War of the Worlds', allen welbekend, al was het maar omdat Kees altijd Eve of the War in de zondagsmix gebruikt.

45 jaar later heb ik de bluray op de kop getikt van 'New Generation' waarmee Jeff Wayne in 2013 in de O2 Arena stond. Vanavond mijn vader uitgenodigd om die te gaan kijken, met overweldigend 5.1 geluid. Mijn 2 pubers vonden het ook top.

War of the Worlds New Generation - The Spirit Of Man

youtube.com/watch?v=dWgjywdi7LA