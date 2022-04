Om toch nog even in geest van de Biennale na te tafelen, ook Hunter is kunstenaar! En in alle eerlijkheid niet eens onverdienstelijk. Maar goed, Wikipedia heeft kunstliefhebbers die toevallig geïnteresseerd zijn in investeringsfonds Rosemont Seneca Partners nu dus de mogelijkheid ontnomen erachter te komen dat naast John Kerry's (nu Bidens VN-klimaatgezant) stiefzoon Christopher Heinz ook een veelbelovende kunstenaar daar oprichter was! Want Wikipedia heeft de pagina over Hunter Bidens investeringsfonds Rosemont Seneca Partners verwijderd - gelukkig hebben we de mirror nog. En met 'investeringsfonds' bedoelen we overigens de bankrekening waar Chinezen en Oekraïners op kunnen doneren als ze iets dichter bij het oor van VP en daarna POTUS Joe Biden wilden fluisteren.

Wikipedia, specifiek moderator "Alex", heeft de pagina verwijderd omdat deze "niet interessant" maar tegelijk wel een "magneet voor samenzweringstheorieën" zou zijn. Verdere toelichting: "Not notable. This organization is only mentioned in connection with its famous founders, Hunter Biden and Christopher Heinz, from whom it cannot inherit notability per WP:NORG. Every single source is a trivial mention in an article about the founders; that means it fails WP:GNG as well. Keeping it around additionally risks WP:BLPVIO, as this is a magnet for conspiracy theories about Hunter Biden."

De pagina zelf was inderdaad ook niet heel boeiend, de timing van de verwijdering daarentegen wel. Joe Biden heeft namelijk altijd ontkend tijdens zijn achtjarige VP-schap op de hoogte te zijn geweest van de 'zakendeals' van zijn zoon. Eergister bleek echter dat Hunters zakenpartner en toenmalige president van Rosemont Seneca Partners tijdens Bidens VP-schap maar liefst 19 keer tussen 2009 en 2015 officieel op bezoek kwam in het Witte Huis, en op November 17 2010 zelfs in de West-Wing ontvangen werd door Joe Biden.

"The logs also reveal that Schwerin met with various close aides of both Joe and Jill Biden at key moments in Hunter’s life when he was striking multi-million dollar deals in foreign countries." Hun investeringsfonds Rosemont Seneca Partners was de rechtspersoon tijdens al die bezoekjes en dealtjes van alle betrokkenen, dus natuurlijk is het de moeite waard de Wiki-pagina daarvan online te hebben, zeker met de aanstaande onthulling van 450 gigabite inclusief 80.000 'verwijderde' afbeeldingen en videos van Hunters laptop - die echt was. Maar goed, leg dat Alex maar uit!

De verwijderde pagina

Verwijderd wegens "not notable"