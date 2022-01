Er is was al geen reden te klein om het bovenstaande interview van de eeuw nog eens opnieuw te kijken. Maar nu uit de rechtszaak tegen Ghislaine is gebleken dat Prins André in 2009 maar liefst $500.000 (PDF) aan zwijggeld heeft betaald aan Virginia Giuffre zodat ze geen aanklacht in zou dienen, gaan we er toch weer even extra voor zitten - hele interview hier. Sindsdien weten we dat Andrew niet kan zweten wegens een neurologische stoornis opgelopen tijdens een heldendaad in de Falklandoorlog, hij niet drinkt, hij zijn vriendschap met Epstein afsloot met een vierdaags feest bij Epstein thuis in plaats van via de telefoon wegens Andrews "tendency to be too honourable" en dat hij absoluut nooit nooit seks heeft gehad met barely legals. Daar lijkt de rechter inmiddels iets anders over te denken trouwens. Andrew's advocaten vragen de VS inmiddels of de rechtszaak te laten vallen, maar die kans is erg klein.

Ondertussen krijgt Ghislaine binnenkort een spuitje, want de rechter heeft """goedgekeurd""" dat ze in de gevangenis een """boostershot""" krijgt. Dat kan alleen maar goed gaan.

De Prins

De tekst uit het rechtbankdocument

Hihi