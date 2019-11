Kennelijk vond het Britse koninklijk huis het óók zeer opvallend dat een adelijk gemaal zich uitlaat over een tamelijk ranzig pedo-dossier, want de PR-laaf van prins Andrew is inmiddels het paleis uit getrapt. Het is ook wel echt een raar interview. Twee weken terug leerden we in een uitgelekte hot mic-video dat ABC News al jarenlang leads had, en zelfs getuigen, in Dossier Epstein. Die onthulling heeft de Epstein Didn't Kill Himself-meme zo veel extra zuurstof gegeven, dat de persman van prins Andrew het kennelijk verstandig vond om de broer van Prins Charles er over te laten praten met de BBC. Zijn verklaring waarom hij op 10 maart 2001 geen seks had met het - destijds 15-jarige - meisje dat hem daarvan beschuldigt: "Ik was met mijn kinderen in een Pizza Express in Woking." Nog weirder is zijn bewering dat hij niet kan zweten, en dus het meisje (dat beweert dat hij "uitbundig transpireerde) niet heeft aangeraakt (transcript). Het zal niemand verbazen dat die pizzatent nu de meest wilde reviews vangt op Google (paar voorbeelden na de breek), en de bezorgtijden zullen ook wel opgelopen zijn. Ondertussen gelooft niemand, inclusief de Britse media, het verhaal van de prins. In vrolijker Royals-nieuws: One is now able to watch season three of The Crown on Netflix. Ook geschikt voor jonge kijkers.

Mocht u deze nog niet kennen, must see: