ABC News: keurige middle of the stream Mom & Dad nieuwsvoorziening in Amerika. Jeffrey Epstein: playboy belegger billionaire die zelfmoord pleegde in zijn cel na terugkerende pedofilieverwijten. Project Veritas: schimmige undercoverfilmers die hun bevindingen met schreeuwende ZIEJEWELs online knallen. Wie moet je geloven, wat is er waar? FEIT is wel, dat we hier op een gelekte video ABC Good Morning America-anchor @Amy Robach zien, die in een "hot mic" gesprek met haar producer haar grieven deelt: zij had het Epstein-verhaal al drie jaar voor zijn dood, met getuigen en al. En namen, grote namen. Maar de zenderbazen vonden het te dun, er was bemoeienis van een koningshuis, en Hillary Clinton begon net aan haar presidentscampagne. Hoe Veritas aan de video komt, geen idee. Maar we horen Robach de waarheid ook niet ontkennen - enkel downplayen. De verklaring is gespind, de zenderbazen zijn ziedend, maar de video is echt. Nu alleen het verhaal zelf nog... Jammer dat Epstein deaud is, die had zomaar alles kunnen bevestigen. Of ontkennen. Of de vinger naar Bill Clinton kunnen wijzen. En zo leren we wederom hoe het internet een transparantie eist, die de Real World niet kan geven - want politics, en belangen, en poen. Maar het butterfly effect is real: iedere kleine leugen, heeft de potentie om een aardschok te worden in institutioneel complotdenken te verzanden. WEET U NOG WAT ECHT IS EN WAT NIET?

