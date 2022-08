FBI-agent Timothy Thibault, die 25+ jaar voor de Federalen werkte wordt beschuldigd van partijdige publieke social media posts en het actief onderdrukken van informatie tijdens het onderzoek naar Hunters LAPTOP EN iPHONE FROM HELL. En dat is "deeply troubling" volgens FBI-directeur Christopher Wray. Ook zei hij: "I feel very strongly, and I have communicated consistently since I started as director, that our folks need to make sure that they’re not just doing the right thing, that they’re doing it in the right way and that they avoid even the appearance of bias or lack of objectivity."

Maar, daarna nuanceerde hij het smeuïgste gedeelte wel, door te betwijfelen of Thibault wel werkelijk bij een onderzoek naar Hunter Biden betrokken was. "Wray seemed to raise doubts that Thibault was working at any recent time on issues related to Hunter Biden. The FBI chief said that investigation, reportedly focused on tax issues and potential foreign influence related to Hunter Biden’s business ties, is being run by the Bureau’s Baltimore Field Office, which handles matters related to Delaware."

Ja SAAAAIIII. FBI staat voor Feral Biden Insemination en dat hele moeras is enkel en alleen opgericht om Hunter Biden onbekommerd zoveel mogelijk Russische prostituees te laten bezwangeren en in zoveel mogelijk Chinees-Oekraïense Raden van Bestuur te laten zetelen met z'n DIKKE LUL.

De Prins van Noord-Amerika